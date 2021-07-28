Олена Зеленська відвідала Хортицю, де триває масштабна реконструкція

Острів Хортиця стане сучасним і доступним туристичним об’єктом для всіх відвідувачів, зокрема літніх людей, батьків з дитячими візочками, людей на кріслах колісних тощо. Про це йшлося під час поїздки на Хортицю першої леді Олени Зеленської та заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка.

Як зазначила перша леді, острів має стати туристичним «магнітом», що притягує тисячі відвідувачів, адже Хортиця – одне з українських місць сили українців з унікальним історико-культурним кодом, особливою енергетикою та неймовірними краєвидами.

«Ця велика сила та невичерпна енергія мають бути доступними для всіх без винятку. Острів стане першим в Україні безбар'єрним туристичним об'єктом, де філософія безбар'єрності буде розкрита в різних сенсах – від інклюзивного ландшафтного підйому до сучасної організації музейного простору», – розповіла Олена Зеленська.

Участь у зустрічі також взяли представники маломобільних груп населення: літні люди, особи з інвалідністю та батьки з маленькими дітьми. Ще на початку літа, до старту оновлення знакових об'єктів на Хортиці, вони збиралися, щоб висловити побажання та зауваження щодо концепції перетворень на острові. А сьогодні разом з першою леді та іншими учасниками заходу відвідали будівельні майданчики й переконалися, що оновлення відбувається з урахуванням усіх норм доступності. Наприклад, цим нормам відповідає стежка, що веде на пагорб з оглядовим майданчиком, а на кожних 0,8 м висоти облаштовані зупинки для перепочинку відвідувачів.

На острові триває розбудова елементарної інфраструктури: стоянок, санітарних пунктів, вказівників – щоб прогулянка Хортицею була не лише цікавою, а й зручною. Тут з'явиться суспільний простір «Козацьке коло», де проводитимуть тематичні фестивалі, концерти й форуми. Також буде здійснено реконструкцію Музею історії запорозького козацтва, який нарешті відповідатиме всім нормам фізичної доступності та враховуватиме потреби аудиторії з ментальними порушеннями.

«Безбар'єрність острова Хортиця – це великий комплекс заходів, спрямованих на те, щоб усе працювало. Від айдентики до звичайних вказівників. Все має бути зрозумілим і комфортним. І саме в такий спосіб відбуваються перетворення на острові – ми всі в цьому сьогодні переконалися. Філософія безбар'єрності Хортиці в тому, щоб острів ділився своєю силою з усіма – постійно, легко й усюди», – переконана дружина Президента України.

Олена Зеленська наголосила, що врахування думок громадськості та експертів у процесі перетворень є найважливішим. Адже гасло «Нічого для нас без нас» – ключове у створенні безбар'єрного простору.

«Всі перетворення здійснюються з урахуванням побажань та зауважень кожного. Острів Хортиця, де буде збережено всю історико-культурну спадщину, стає сучасним і комфортним простором для всіх», – зазначила перша леді.

Відродження Хортиці – ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яка реалізується під його особистим контролем та перебуває в пріоритетній зоні відповідальності заступника керівника Офісу Президента й координатора Національної програми «Велике будівництво» Кирила Тимошенка. Він неодноразово заявляв, що мета програми – за кілька років комплексно оновити 150 об’єктів культурної спадщини.

«В Україні справді багато пам'яток, які вражають і українців, і іноземних туристів: палаци, картинні галереї, музеї та інші визначні місця. Але більшість з них – у катастрофічному стані. Ми зобов'язані врятувати їх, зберегти, відновити якнайшвидше. А крім того – зробити якісну інфраструктуру навколо них. Щоб уже за кілька років подорож історичними місцями України викликала захоплення та щиру гордість за нашу країну», – наголосив Кирило Тимошенко.

Зміни на острові покликані задати темп, створити символ трансформації, зробити Хортицю актуальною, цікавою та безбар’єрною для відвідувачів.