Олена Зеленська відвідала Київську обласну дитячу лікарню

Перша леді України Олена Зеленська відвідала КНП КОР «Київська обласна дитяча лікарня». До дружини Президента приєдналися уповноважена Президента з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна, засновниця «Школи супергероїв», заступниця міністра освіти і науки Євгенія Смірнова, голова громадської організації «Безбар'єрність», керівниця Координаційного центру з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України Оксана Збітнєва.

Лікарня обслуговує близько 400 тисяч дитячого населення Київщини, інших регіонів України, зокрема тимчасово переміщених осіб, у середньому надаючи медичні послуги близько 10 тис. дітей на рік, має вищу акредитаційну категорію, сертифікована за ISO та може працювати в автономному режимі.

Олена Зеленська наголосила, що лікарня є одним із 25 медичних закладів країни, які стали учасниками проєкту Міжнародного медичного партнерства, уклавши відповідний меморандум на полях третього Саміту перших леді та джентльменів 6 вересня 2023 року. Партнером закладу стала найбільша дитяча лікарня Данії – Mary Elizabeth’s Hospital – Rigshospitalet for Children, Teens and Expecting Families.

«Така безпосередня співпраця між закладами дасть змогу обмінюватися досвідом, напрацюваннями, підвищувати кваліфікацію медиків і рятувати більше життів», – зазначила перша леді.

Дружина Президента також відвідала «Школу супергероїв», яка працює на базі лікарні. Це державний проєкт під патронатом Олени Зеленської, у межах якого організовують і забезпечують надання послуг у сфері освіти дітям від 3 до 18 років, які перебувають на довгостроковому стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в закладах охорони здоров’я, з метою забезпечення безперервності здобуття відповідної освіти. Нині він реалізований вже в 11 медзакладах країни.

Освітній центр «Школи супергероїв» у Київській обласній дитячій лікарні функціонує з травня 2023 року попри активний перебіг ремонтних робіт. Працює 2 класи: перший – для учнів середньої та старшої школи, другий – для учнів початкової школи з відокремленою рекреацією для дошкільнят. Станом на 1 жовтня 2023 року освітні послуги були надані 255 дітям. У штаті – методист, педагоги за різними напрямами та психолог.

«Це влучна назва, бо це справді героїчно – вчитися попри проблеми зі здоров’ям і всупереч їм. Здобуваючи знання, діти відволікаються від медичних процедур і відчувають перспективу, бачать власне майбутнє», – переконана Олена Зеленська.

Крім того, перша леді відвідала реабілітаційне відділення лікарні. Тут надають допомогу дітям до 18 років з обмеженнями повсякденного функціонування, дітям з інвалідністю високого обсягу. У відділенні працюють кваліфіковані фахівці.

У лікарні створено комплекс відділень для родин, які мають дітей з інвалідністю, – від реабілітаційного, де працює мультидисциплінарна команда лікарів (ерготерапевти, фізичні терапевти, психологи, логопеди), до паліативного.

«Важливо, що на базі Київської обласної лікарні існує цілий комплекс послуг для родин місцевої громади, які мають дітей з інвалідністю, і що цей комплекс розширюється навіть під час війни. Це означає, що держава може забезпечити найкращу медичну допомогу та працює на розвиток», – наголосила дружина Президента.

Вона також відвідала пацієнтів паліативного відділення лікарні. У його стаціонарі створено умови для лікування больового синдрому ненаркотичними та наркотичними препаратами, для необхідних лабораторних та інструментальних обстежень, кисневої та респіраторної підтримки й комплексного супроводу пацієнтів зі складними невиліковними хворобами та їхніх родин.

«Нагадаю: паліатив – зовсім не страшне слово. Воно означає підтримку для тих, хто має хронічні хвороби й стани, але прагне жити якісно та комфортно. Абсолютно всі пацієнти – і маленькі, і дорослі – заслуговують і на життя, і на його якість. Тож боротися важливо і за те, і за інше», – переконана Олена Зеленська.