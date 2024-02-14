Олена Зеленська відвідала лікарню та центр зайнятості на Тернопільщині

Перша леді України Олена Зеленська перебуває на Тернопільщині з поїздкою, присвяченою впровадженню безбар’єрності на місцевому рівні.

Дружина Президента разом з очільником МОЗ Віктором Ляшком відвідала КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня». Заклад має ліцензію на провадження медичної практики за 37 напрямами. Обласна лікарня з 2003 року функціонує як єдиний в області Інсультний центр, а 23 листопада 2022 року його доповнили два новостворені відділення – нейрохірургічне та операційне з Центром ендоваскулярної нейрорентгенхірургії.

Нейрореабілітаційне відділення закладу є учасником програми МОЗ зі створення центрів досконалості – розвитку клінічних мультидисциплінарних реабілітаційних команд на базі найбільш перспективних реабілітаційних відділень в Україні. Наразі таких відділень у країні шість, кожен центр – осередок передового досвіду та взірець для інших представників галузі. Мультидисциплінарні реабілітаційні команди, які пройдуть навчання в центрах досконалості, зможуть ефективно працювати з комплексними станами здоров’я, спричиненими війною, та розвинуть навички якісної та продуктивної комунікації з пацієнтами.

«У січні нейрореабілітаційне відділення Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні стало одним із шести так званих центрів досконалості. Це означає, що тут уже застосовують найкращий досвід у сфері реабілітації: сучасні доказові методи реабілітації, мультидисциплінарний підхід, пацієнтоцентричність, безбар’єрність; пильна увага приділяється потребам пацієнтів та їхньому комфорту. Кваліфіковані фахівці мультидисциплінарних реабілітаційних команд формують індивідуальний план реабілітації для кожного пацієнта, який дає змогу максимально відновити втрачені функції організму та повернути людину до соціально активного життя. Це приклад того, яким має бути реабілітаційне відділення. Цей досвід варто масштабувати, і ми над цим працюємо», – зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Відділення надає стаціонарну реабілітаційну допомогу пацієнтам з ураженням нервової системи та опорно-рухового апарату. 90 % хворих мають нейротравми: 50–60% – інсульти; 20–30% – це спінальна травма, а також черепно-мозкові травми, периферичні ураження нервів тощо.

Перша леді наголосила, що Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня – один із тих українських медзакладів, які вже стали учасниками запропонованої українським МОЗ програми міжнародного медичного партнерства – «побратимства» між нашими й іноземними лікарнями, укладеного на третьому Саміті перших леді та джентльменів у вересні минулого року.

Партнерами Тернопільської обласної лікарні стали Група психіатричних та неврологічних лікарень Парижа (Франція) та Університетська клініка психіатрії Скопʼє (Північна Македонія).

«Вони можуть ділитися досвідом не лише європейським, а й українським, бо наші фахівці вже мають унікальні напрацювання щодо допомоги людям, які зазнали поранень через війну», – сказала Олена Зеленська.

Тернопільська клініка – також активний учасник Всеукраїнської програми ментального здоров’я, яку ініціювала перша леді. На її базі працює, зокрема, регіональний координатор впровадження програми на Тернопільщині.

Дружина Президента й очільник МОЗ відвідали Центр ментального здоров’я, який торік почав функціонувати у складі тернопільського медзакладу. Тут безоплатно надають амбулаторну та стаціонарну психологічну допомогу жителям міста й області, внутрішньо переміщеним особам, військовим, а також психологічну підтримку медичним працівникам для запобігання професійному вигоранню. Розбудова мережі центрів з ментального здоровʼя у кластерних та надкластерних лікарнях по всій країні – наступний крок МОЗ у межах реалізації Всеукраїнської програми ментального здоровʼя.

З огляду на те, що пацієнти лікарні особливо потребують безбар’єрних умов і зручного простору, саме тут презентували Посібник із безбар’єрності для реабілітаційних відділень – унікальне спеціалізоване видання для керівників клінік.

У посібнику зібрані рекомендації, які важливо врахувати для забезпечення доступності реабілітаційних відділень. Він має продемонструвати основні бар’єри, які обмежують якісну самостійну адаптацію в закладах охорони здоров’я людей із певними фізичними порушеннями.

Олена Зеленська відзначила важливість посібника для всіх, хто прагне змін та людиноцентричності наших медзакладів.

«Гідні умови лікування, реабілітації та всього життя – те, що маємо відбудувати у країні найперше», – наголосила вона.

Крім того, Олена Зеленська разом із першою віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко відвідали Тернопільський обласний центр зайнятості.

Вони познайомилися з внутрішньо переміщеними особами, ветеранами, особами з інвалідністю, які отримують допомогу від Центру та користуються його послугами.

З урахуванням викликів на ринку праці щодо зайнятості населення в умовах воєнного стану та з метою реалізації завдань уряду Центр зайнятості у 2023 році здійснювала розгортання програм сприяння зайнятості, зокрема:

- надання мікрогрантової підтримки бізнесу «Власна справа» на створення або розвиток власного бізнесу за проєктом «єРобота», якою скористалися 354 особи. Після отримання грантової допомоги від держави створено 731 нове робоче місце;

- реалізація програм із компенсації роботодавцям єдиного внеску або витрат на оплату праці при працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб (у 2023 році 141 роботодавцю компенсували кошти на оплату праці за 208 ВПО);

- залучення зареєстрованих безробітних до «Армії відновлення» (здійснено 974 направлення безробітних для участі в суспільно корисних роботах);

- компенсація витрат роботодавцям єдиного внеску або витрат на оплату праці за працевлаштування окремих категорій безробітних (65 роботодавцям компенсуються кошти за працевлаштування 71 особи);

- компенсація витрат роботодавцям на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю.

«Наш обов’язок – зробити ринок праці можливістю, а не викликом. Зробити його максимально зручним для кожного й кожної. Саме тому ми передбачили 7 мільярдів гривень на цей рік на програми сприяння зайнятості. Це і гранти для малого й середнього бізнесу, ветеранські гранти, навчання та перенавчання, програми компенсацій для роботодавців за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та чимало інших. Цього року вони вже довели свою ефективність. Понад 600 тисяч людей по всій країні отримали послуги Державної служби зайнятості. З них 59 тисяч – внутрішньо переміщені особи, 35 тисяч – люди з інвалідністю та 6 тисяч учасників і учасниць бойових дій. Вірю, що цього року зможемо показати ще кращі результати», – наголосила Юлія Свириденко.

Також запроваджено інститут кар’єрних радників та консультантів роботодавців, послуги надаються на засадах рекрутингу, діють електронні сервіси й платформи, на порталі Державного центру зайнятості функціонують електронні кабінети для роботодавця та шукача роботи, доступна Єдина база вакансій України.

«Ветерани бойових дій та ВПО можуть отримати тут ваучери на додаткове навчання, здобути бажану спеціальність або грант на власний бізнес. Люди з інвалідністю не лише влаштовуються на роботу – держава компенсує їхнім роботодавцям облаштування зручного робочого середовища. Познайомилася з людьми, які вже це зробили. Це і є дієва безбар’єрність – доступні можливості для всіх. І найперше – можливість будувати своє життя так, як сам (сама) його бачиш – із улюбленою роботою, омріяним бізнесом, здійсненням усіх планів», – резюмувала перша леді.