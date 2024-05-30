Олена Зеленська відвідала Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал»

Перша леді України Олена Зеленська відвідала XІІ Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» у Києві. «Життя на межі» – фокус-тема й основна метафора «Книжкового Арсеналу».

Разом із директоркою «Мистецького Арсеналу» Олесею Островською-Лютою та координаторкою Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» Юлією Козловець перша леді Олена Зеленська оглянула стенди українських видавництв, зокрема експозицію згорілих книг під назвою «Книжки, які знищила росія».

«Важливо говорити не тільки про літературу, а й про те, як Росія нищить українську культуру та людей, що її творять. Адже Росії не вперше спалювати наші книжки разом із бібліотеками, крамницями, музеями. Ці книги мали пахнути типографською фарбою, а пахнуть горем», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді придбала кілька вцілілих книжок видавництва Vivat, зокрема «Ізмарагд княгині Несвіцької» Олександра Ірванця та «Мисливці за щастям» Валерія Пузіка. Вона розповіла, що також купила для домашньої бібліотеки такі книги: «Вірші та пісні» полеглого на війні поета Гліба Бабіча, «Форпост Охтирка» Євгенії Подобної, «Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці» Марічки Паплаускайте (автор передмови – британський актор, письменник, режисер і пасажир Укрзалізниці Стівен Фрай), «Дім для Дома» Вікторії Амеліної – письменниці, яка загинула внаслідок російського обстрілу за кілька днів після «Книжкового Арсеналу» 2023 року.

«Ніхто не повертається з «Арсеналу» без стосу нових книжок. У час українського спротиву агресії йдеться вже не тільки про читання, а й про солідарність та збереження нашого слова», – сказала перша леді.

