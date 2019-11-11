Олена Зеленська відвідала міжнародну школу «Вільнюський Литовський дім» та поспілкувалася з групою учнів з України

Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Литовської Республіки перша леді Олена Зеленська зустрілася з українськими дітьми, які навчаються в міжнародній школі «Вільнюський Литовський дім».

15 хлопців і дівчат, серед яких і ті, чиї батьки загинули в зоні проведення АТО/ООС, та діти з сімей переселенців з Донецької та Луганської областей, уже майже місяць беруть участь у благодійній програмі уряду Литовської Республіки. Програма підтримки працює з 2014 року. За цей час було прийнято на навчання та реабілітацію 75 українських дітей.

Під час перебування у Литві дітей супроводжує вчитель української мови з України. Для них сформовано окремий клас, дітям викладають українську та литовську мови, українську літературу, історію Литви. Також вони мають насичену пізнавальну програму, орієнтовану на тісне знайомство з місцевою культурою. Українські школярі навчатимуться в міжнародній школі «Вільнюський Литовський дім» до середини червня наступного року.

«Я дякую Литві за те, що вона робить для наших дітей. Але Україна теж про вас дбає. Я знаю, у вас є можливість після року навчання залишитися тут. Але я щиро хочу, щоб ви все ж поверталися додому і знали, що там на вас дуже чекають. А ми робитимемо все, щоб вам було комфортно, щоб ви в Україні почувалися вдома – у будь-якому регіоні», – звернулася перша леді до дітей з України.

До школи Олена Зеленська завітала разом з дружиною Президента Литовської Республіки Діаною Науседене. Перші леді з приємністю відзначили, що українські школярі зустріли їх у вишиванках.

«Мені дуже приємно бачити, що ви всі – з українською айдентикою. Бажаю вам і надалі зберігати зв’язок з рідною домівкою», – наголосила Діана Науседене.

Загалом у міжнародній школі навчається близько 500 осіб із 39 країн світу. Українська діаспора представлена найбільшою кількістю дітей – понад 60.