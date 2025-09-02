Олена Зеленська відвідала прикордонні школи Чернігівщини, де реалізують реформу шкільного харчування

Перша леді України Олена Зеленська разом із командою реформи шкільного харчування відвідала прикордонні заклади освіти Чернігівщини.

Також були присутні міністр освіти і науки Оксен Лісовий, заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита та заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

Зокрема, дружина Президента побувала в кулінарному хабі на базі Чернігівського центру професійно-технічної освіти. Це місце, де кухарі освітніх закладів проходять навчання та підвищують кваліфікацію, опановуючи сучасну здорову рецептуру.

«Навіть під час випробувань наші діти мають отримувати найкращі можливості, які тільки може забезпечити країна. Одна з них – якісне гарантоване харчування, яке дасть сили та здоров’я вчитися й жити. Саме таке забезпечує реформа шкільного харчування», – зазначила перша леді.

Чернігівський хаб облаштували за фінансової підтримки Швейцарсько-українського проєкту DECIDE. У хабі вже пройшли навчання 48 кухарів із 16 громад області.

Олена Зеленська також відвідала дві гімназії, де коштом державної субвенції модернізували кухні. Під час зустрічі з керівництвом області перша леді наголосила, що важливо розширити можливість забезпечення дітей безкоштовним харчуванням у школах.

«Обов’язок кожного, особливо місцевих громад – скористатися всіма наданими можливостями. Закликаю вас активно їх використовувати: сигналізувати про проблеми, порушувати питання на місцях, не замовчувати труднощів», – зауважила дружина Президента.