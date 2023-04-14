Олена Зеленська відвідала відкриття нового медичного центру з протезування та реабілітації Superhumans у Львові

Під час робочої поїздки до Львівської області перша леді України Олена Зеленська відвідала низку медичних закладів та побувала на відкритті медичного центру з протезування та реабілітації Superhumans.

Так, дружина Президента разом з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, керівницею Координаційного центру з психічного здоров’я Оксаною Збітнєвою, директоркою з розвитку проектів і регіональної координації Координаційного центру з психічного здоров’я Іриною Микитчак за участю начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького відвідала Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» (ЗУСДМЦ, директор – Андрій Синюта).

За кошти, зібрані Посольством України у Великій Британії під час благодійного аукціону за підтримки Олени Зеленської було придбано для закладу сучасне діагностичне та лабораторне обладнання. Загальна сума закупівлі становила понад 45 млн грн.

Гості також відвідали Клініку психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді на базі ЗУСДМЦ під керівництвом Лесі Підлісецької.

З 2022 року заклад активно працює в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я, ініційованої першою леді.

Також з ініціативи дружини Президента фахівці клініки у 2022 році пройшли курс навчання в ізраїльському центрі травми та стійкості NATAL, який спеціалізується на допомозі при травмах і стресі внаслідок війни й тероризму. У клініці запроваджено програму «Групи підтримки для батьків «Діти і війна» за сприяння Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

У клініці здійснюється діагностика нейророзвиткових розладів (компульсивні та тривожні розлади, депресії через війну тощо), розладів підліткового віку, промоція збереження здоров’я серед підлітків та молоді. За час повномасштабного вторгнення фахівцями клініки було надано 1270 консультацій пацієнтам віком від двох до 72 років.

Крім того, перша леді, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, радниця – уповноважена Президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна відвідали Державну реабілітаційну установу «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина» (директор – Григорій Дунас).

З квітня 2022 року в центрі пройшли реабілітацію 625 осіб, зокрема 185 військовослужбовців протезовано.

Центр «Галичина» уклав угоду із Національною службою здоров’я України та надає реабілітаційні послуги військовослужбовцям ЗСУ з ампутованими верхніми й нижніми кінцівками з подальшим протезуванням. Нині в закладі проходять реабілітацію та протезування 247 військовослужбовців.

На базі центру спільно з Харківським інститутом протезування створено протезну лабораторію.

«У кожного захисника – своя унікальна історія війни, боротьби із нападником, поранення. Зараз наше спільне завдання – створити їм історію відновлення та нові можливості. Бо так виглядає справжня дієва вдячність», – наголосила Олена Зеленська.

Під час поїздки перша леді разом з міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком, міністром охорони здоров’я Франції Бріжіт Бургіньйон, головою Львівської ОВА Максимом Козицьким взяли участь у відкритті всеукраїнського медичного центру світового рівня для українців зі складними травмами війни Superhumans.

Тут безкоштовно проводитимуть протезування, реабілітацію, лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та реконструктивну хірургію. Першу чергу центру розташовано на території Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих ім. Ю. Липи. Він має незалежне управління.

У Superhumans застосовують комплексний підхід до лікування та прагнуть змінити сприйняття й психологічний підхід до українців, які зазнали складних травм і втратили кінцівки. Протези тут вироблятимуть та збиратимуть власними силами – лабораторію протезування створено за участю провідної німецької компанії Ottobock. Відділення реабілітації має великий басейн та мультифункціональні засоби для фізичної терапії.

Олена Зеленська та Віктор Ляшко входять до наглядової ради Superhumans.

«Superhumans – не тільки про сучасне протезування. Це ініціатива про повернення можливостей у широкому розумінні – фізичних, психологічних. Про відновлення. Бо коли міцнішає одна людина, міцнішаємо всі ми. І ось тепер маємо буквальне, не метафоричне, місце сили, де відбувається відновлення людей, а отже, країни», – наголосила дружина Президента.

Перша леді відзначила, що центр спроектовано та відремонтовано з акцентом на максимальній доступності для всіх: людей на кріслах колісних, із протезами, із вадами зору та слуху.

«Доступність – це ще одна риса Superhumans, що багато важить особисто для мене, бо давно займаюся безбар’єрністю. Superhumans задаватиме стандарти щодо безбар’єрності для всіх медичних закладів України. І взагалі для країни, бо відновлена Україна в моєму розумінні – це країна, де розвиток людей не обмежують ані вік, ані фізичний стан, ані упередження, ані фінанси», – розповіла Олена Зеленська.

Вона подякувала меценатам проекту – всесвітньо відомим філантропам Говарду Баффету, чий внесок в обсязі $16,3 млн дав змогу Superhumans відкрити першу чергу медичного центру, та Річарду Бренсону. Друга черга закладу з хірургічним відділенням та стаціонаром запрацює до кінця 2023 року.

«Дещо про назву. Це вже не просто ім’я проекту. Це, як на мене, виражений одним словом суспільний договір. Філософія, гідна не тільки клініки, а й країни. Супергерої замість жертв. Суперсила замість обмежених можливостей. Ми хочемо побудувати не тільки суперклініку, а суперкраїну для українців. Бо всі вони – суперлюди», – резюмувала Олена Зеленська.