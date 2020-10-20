Олена Зеленська відвідала виставку аргентинських фотохудожниць

Перша леді Олена Зеленська на запрошення Посла Аргентинської Республіки в Україні Елени Летісії Тереси Мікусінскі відвідала виставку робіт аргентинських фотохудожниць «Аргентина очима жінок-мисткинь», організовану Посольством спільно з інформаційним агентством «Укрінформ».

Художниці, роботи яких представлено на виставці, за допомогою різних технік, творчих стилів, особистих переживань та емоцій під час зйомки діляться своїм поглядом на Аргентину, відображаючи її в обличчях, пейзажах, кольорах.

Під час відвідання Олена Зеленська не лише оглянула роботи аргентинських фотохудожниць, а й заочно познайомилася з кожною із мисткинь через їхні відеозвернення.

На виставці представлено роботи Хісели Айзенштат, Стефані Феррон, Селін Фрерс, Еве Ґрінберг, Нори Інієста, Зулеми Маса, Патрісії Пароді та Грасіелли Рію. Виставка буде доступною для відвідування до 11 листопада у приміщенні Національного інформаційного агентства «Укрінформ».