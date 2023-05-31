Олена Зеленська відвідала виставку робіт українських художників «Ти як?» в Українському домі

Перша леді України Олена Зеленська відвідала виставку робіт українських художників, присвячену досвіду 2022 року. Виставка – частина проекту «Ти як?», який презентують Український музей сучасного мистецтва, платформа культури памʼяті Минуле / Майбутнє / Мистецтво та Національний центр «Український дім». Проект триватиме з 1 до 25 червня і передбачає, крім виставки, дискусійну програму.

Близько 500 мистецьких робіт, створених після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, від сучасних українських художників займуть усі п’ять поверхів Українського дому. Дискусійна програма покликана допомогти відрефлексувати досвід українців і зробити крок до формування картини спільного майбутнього.

«Наше мистецтво й наша культура – наша підтримка. Щось важливе говорять вони нам про нас, бо навіть під час війни українці почали частіше відвідувати музеї й театри. Згідно з даними опитування від Київського міжнародного інституту соціології, у лютому 2023 року 60% респондентів відвідали принаймні один культурний захід проти 50% до війни. «Ти як?» – питає нас і країну мистецтво. І дає відповіді не лише про сьогодення, а й про майбутнє, яке відбудовуємо разом», – зазначила перша леді.

17–18 червня триватиме дискусійна програма «Мистецтво та війна» – цикл розмов про досвід українського суспільства з 24 лютого 2022 року, формування пам’яті про російсько-українську війну й ті зміни, які відбулися в кожному з нас і в країні загалом. Також у межах проекту відбуватимуться лекції, кураторські екскурсії, перформанси митців і мисткинь, заняття з арттерапії та інші події.

Нагадаємо, у березні у Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» з’явилися сторінки @howareu_program. На них можна знайти: