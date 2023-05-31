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Усі 462 доби ми б’ємося за наше майбутнє, а значить – за наших дітей, за їхню волю та їхню долю – виступ Президента України на конференції «UA: Війна. Недоспівана колискова» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей
Усі 462 доби ми б’ємося за наше майбутнє, а значить – за наших дітей, за їхню волю та їхню долю – виступ Президента України на конференції «UA: Війна. Недоспівана колискова» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей

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Олена Зеленська відвідала виставку робіт українських художників «Ти як?» в Українському домі

31 травня 2023 року - 18:12

Олена Зеленська відвідала виставку робіт українських художників «Ти як?» в Українському домі

Перша леді України Олена Зеленська відвідала виставку робіт українських художників, присвячену досвіду 2022 року. Виставка – частина проекту «Ти як?», який презентують Український музей сучасного мистецтва, платформа культури памʼяті Минуле / Майбутнє / Мистецтво та Національний центр «Український дім». Проект триватиме з 1 до 25 червня і передбачає, крім виставки, дискусійну програму.

Близько 500 мистецьких робіт, створених після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, від сучасних українських художників займуть усі п’ять поверхів Українського дому. Дискусійна програма покликана допомогти відрефлексувати досвід українців і зробити крок до формування картини спільного майбутнього.

«Наше мистецтво й наша культура – наша підтримка. Щось важливе говорять вони нам про нас, бо навіть під час війни українці почали частіше відвідувати музеї й театри. Згідно з даними опитування від Київського міжнародного інституту соціології, у лютому 2023 року 60% респондентів відвідали принаймні один культурний захід проти 50% до війни. «Ти як?» – питає нас і країну мистецтво. І дає відповіді не лише про сьогодення, а й про майбутнє, яке відбудовуємо разом», – зазначила перша леді.

17–18 червня триватиме дискусійна програма «Мистецтво та війна» – цикл розмов про досвід українського суспільства з 24 лютого 2022 року, формування пам’яті про російсько-українську війну й ті зміни, які відбулися в кожному з нас і в країні загалом. Також у межах проекту відбуватимуться лекції, кураторські екскурсії, перформанси митців і мисткинь, заняття з арттерапії та інші події.

Нагадаємо, у березні у Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?» з’явилися сторінки @howareu_program. На них можна знайти: 

  • Доказові техніки самодопомоги та мобільні застосунки на цю тему. 
  • Контакти гарячих ліній психологічної допомоги.
  • Відео, що навчить перемагати стрес. 
  • Поради психологів онлайн.  
  • Вебінари світових фахівців із подолання стресу, спричиненого війною.  
  • Досвід і психологічні лайфхаки зірок. 
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