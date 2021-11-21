Олена Зеленська відвідала запуск проекту «Річ у тім» у межах Всесвітньої акції «16 днів проти насильства»

Другий рік поспіль в Україні з ініціативи МВС під патронатом Офісу віце-прем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, за участі першої леді Олени Зеленської й Міністерства соціальної політики та за підтримки міжнародних партнерів проводиться інтерактивний проект «Річ у тім».

Побутові речі – посуд, іграшки, домашнє приладдя – можуть бути інструментом насильства в родинах.

Пов’язані з цими речами реальні історії розповіли за постраждалих відомі українці, зокрема телеведучі, актори, музиканти, спортсмени.

Їх можна побачити у спеціальних соціальних роликах: https://richutim2021.rozirvykolo.org/.

«Кожен четвертий, хто зіткнувся з домашнім насиллям, мовчить про це. Через страх, безпорадність, а ще гірше – через те, що вже змирився і вважає, що нічого не поробиш, що так має бути, – окреслила проблему Олена Зеленська. – Там, де людям важко говорити, за них заговорили речі. Кажуть, зброя в одних руках – захист, в інших – загроза. Так само, як виявилося, з будь-якими предметами».

Олена Зеленська закликала українців робити свої кроки проти насильства. Зокрема, не замовчувати подібні випадки. І не залишати постраждалих від цього явища без підтримки.

«Також я звертаюся до тих, хто постраждав. Не бійтесь говорити. Ви не самі! Розповісти про це не соромно, вас підтримають. Є урядова гаряча лінія 1547 із допомоги постраждалим від домашнього насильства. Є прихистки – шелтери, де можна сховатися від кривдника. І шелтерів буде ще більше, бо облаштовуються нові. І, будь ласка, не виправдовуйте кривдників. Б’є та ображає – це не любов. Нарешті треба це усвідомити. Наш головний крок проти насильства – зміна суспільної свідомості. Не сприймаймо насильство як норму!» – закликала перша леді.