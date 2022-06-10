Олена Зеленська виступила на міжнародній конференції «Жінки у конфліктах»

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь в онлайн-форматі у конференції «Жінки у конфліктах». Захід відбувся у Брюсселі та був організований Європейським Союзом спільно з «ООН – Жінки». Конференція присвячена становищу жінок, які опинилися в епіцентрі воєн, правосуддю, а також жіночому лідерству у надскладних життєвих обставинах. Першу частину конференції провели у Нью-Йорку 21 вересня 2021 року.

Олену Зеленську до участі в заході запросив Президент Європейської ради Шарль Мішель, який неодноразово відвідував Україну з початку російського вторгнення.

Під час виступу перша леді показала фото й розповіла історії українок, пов'язані з війною Росії проти нашої держави.

«Я не хочу, не можу говорити про війну мовою статистики й цифр. За ними втрачаються долі. У нас уже є справжні символи нашої війни», – зазначила дружина Президента України.

Разом з першою леді в дискусії взяли участь інші жінки-лідерки, зокрема Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та лауреатка Нобелівської премії миру 2018 року, іракська правозахисниця Надя Мурад, яка пережила рабство й тортури ІДІЛ. Вона ж виступила співорганізаторкою заходу.

Дружина Президента також відзначила велику роль українських жінок у спротиві російському вторгненню: «Їх не можна назвати пасивними жертвами, в кожної з них – своя історія спротиву. Більшість наших медиків – жінки. 50% наших підприємців – жінки, і вони працюють, щоб підтримувати економіку. У лавах ЗСУ – 37 тисяч жінок. Вже понад тисячу жінок стали командирами. Як-от вчителька історії Любов Плаксюк – перша українка, яка очолила артилерійський підрозділ і зараз воює на Донбасі. Є таке популярне питання: яка ваша суперсила?» Так от, кожна наша жінка може відповісти: моя суперсила – я українка! І це не перебільшення. Наші жінки – супергероїні, які наближають перемогу кожним днем свого життя».