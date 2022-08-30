Олена Зеленська вручила премію ЮНІСЕФ молодим волонтерам

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у церемонії нагородження премією UNICEF Youth Awards. Цього року її вручають уперше. Премія покликана відзначити активну молодь, яка за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) реалізує важливі соціальні ініціативи у своїх громадах, долаючи труднощі й проявляючи сміливість під час агресії Росії.

Серед номінантів – юні українці, які допомагають людям з інвалідністю, дітям, реалізують освітні проекти, надають психологічну підтримку, допомагають літнім людям, розвивають свої громади, піклуються про тварин.

Найбільша кількість фіналістів UNICEF Youth Awards – із Харківщини.

Дружина Президента вручила нагороду наймолодшій номінантці – 16-річній Алісі Міхєєвій з Охтирки. Дівчина не залишала місто під час російських обстрілів і відновила роботу свого шахового гуртка для дітей і підлітків, приміщення якого зруйнували російські бомби. За підтримки ЮНІСЕФ Аліса провела вже сто безкоштовних занять для тих, хто хоче навчитися грати.

«Для мене всі ви і є уособленням тих змін, до яких ми прагнули ці десятиліття незалежності. Тих змін, які так дратують загарбників і які вони від безсилля намагаються зупинити ракетами. У вас широкий світогляд, ви відкриті до нових знань. Рівність і повага до людини для вас – базові цінності. І ви знаєте, що ці цінності у вас ніхто не відбере. Коли мене запрошували виступити на цій події, то зазначали, що моя промова може стати натхненням для гостей. Але насправді ви, молоді люди, є моїм натхненням. Ви і справи, які ви робите», – сказала перша леді під час виступу.

Фіналістів премії привітали також виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел, директор місії USAID в Україні Джим Хоуп, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда, голова відділу міжнародного розвитку Посольства Канади Ешлі Малроні, регіональна директорка ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Афшан Хан, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін, віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. На церемонії виступили музиканти Катерина Павленко (GO_A) та Артем Пивоваров.

Усі молоді люди отримали памʼятну нагороду, сертифікат фіналіста, а також приємний сюрприз від команди ЮНІСЕФ, який допоможе втілювати корисні ініціативи у громадах.

Довідка. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) працює в понад 190 країнах і територіях, щоб створити справедливіший світ для кожної дитини. За 75 років діяльності ЮНІСЕФ допоміг урятувати більше дитячих життів, ніж будь-яка інша гуманітарна організація світу.