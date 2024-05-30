Олена Зеленська вшанувала пам’ять дітей, які загинули внаслідок агресії РФ проти України

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у заході з нагоди Міжнародного дня безневинних дітей – жертв агресії та Дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Захід відбувся на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні».

Присутні ознайомилися з експозицією «Недописані книги життя», а також поклали іграшки на локації «Мартиролог дітей», ушанувавши пам’ять юних українців, яких убила держава-агресорка РФ.

Дружина Президента наголосила, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 550 дітей.

«Я вкотре звертаюся до міжнародної спільноти: допоможіть нам урятувати наших дітей. Ми не можемо вимірювати ціну їхніх життів вартістю ППО. Тому звертаюся до всіх присутніх: нашим дітям потрібен порятунок. Цей порятунок – захищене небо. Цей порятунок – покарання для їхніх убивць. Цей порятунок – визволення з російського полону 19 тисяч викрадених дітей. Цей порятунок – це зупинення агресії», – сказала Олена Зеленська.

Пам’ять загиблих дітей ушанували хвилиною мовчання.

Захід організувала радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук. Участь також узяли: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, координаторка системи ООН в Україні, гуманітарна координаторка Деніз Браун та інші представники міжнародних організацій, очільники й представники агенцій ООН в Україні, посли та урядовці.