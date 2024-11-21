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Олена Зеленська вшанувала пам’ять українців, загиблих під час Революції Гідності

21 листопада 2024 року - 15:39

Олена Зеленська вшанувала пам’ять українців, загиблих під час Революції Гідності

Під час візиту до Італії перша леді України Олена Зеленська та перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко вшанували пам’ять українців, які загинули під час Революції Гідності.

Священники проголосили молитву за полеглих в українській церкві в Римі – у Кафедральному храмі святих мучеників Сергія і Вакха та Жировицької ікони Пресвятої Богородиці.

«Ані тисяча днів повномасштабного російського нападу, ані 10 років російської агресії не відібрали й не відберуть у нас гідності та свободи. Бо це і є ми. Наша сутність. Наша ідентичність. Наша пам’ять, сучасність і наше майбутнє. Сьогодні запалила свічку на честь Дня Гідності та Свободи, а головне – усіх, хто присвятив життя, щоб вони в українців були», – наголосила перша леді.

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