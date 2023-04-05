Олена Зеленська: Всі наші проекти з Польщею – про життя та його порятунок

Разом із Президентом України Володимиром Зеленським перша леді Олена Зеленська здійснила візит до Польщі.

Під час візиту дружина Глави Української держави та перша леді Республіки Польща Агата Корнгаузер-Дуда зустрілися з 11 українськими медиками, які завершують практичний курс із вертолітної екстреної медичної допомоги. Навчання здійснюється в межах проектів перших леді України та Польщі з обміну досвідом між країнами.

Навчання українського медичного персоналу компетенцій, процедур та організації вертолітної служби екстреної медичної допомоги (Helicopter Emergency Medical Service, HEMS) є відповіддю на необхідність підготовки медиків до діяльності, пов'язаної із захистом та евакуацією повітряним транспортом поранених військових і цивільних із зон бойових дій та спрямоване на розбудову HEMS в Україні.

Крім того, українські лікарі навчалися в Польщі надання комплексної медичної допомоги пацієнтам з опіками: станом на 31 березня стажування в Центрі охорони здоров'я в Ленчні (Independent Public Health Care Center in Łęczna) завершили 39 медиків з України.

Загалом у межах співпраці навчання в Польщі пройшли 89 українських медпрацівників із Черкас, Львова, Києва, Одеси, Рівного та Івано-Франківська.

Тренінги, започатковані першими леді двох країн торік, проводили: Служба повітряної швидкої допомоги, Східний центр лікування опіків та реконструктивної хірургії в Ленчні та Центр медичної симуляції при Люблінському медичному університеті.

Олена Зеленська подякувала всім організаторам і польським фахівцям, завдяки яким навчання стало можливим: Агаті Корнгаузер-Дуді, голові Бюро національної безпеки Республіки Польща Яцеку Сівері, директору Авіаційно-рятувальної служби Роберту Галонцковському, директору Центру охорони здоров'я в Ленчні професору Кшиштофу Боярському, заступнику директора Центру з медичних питань Пьотру Томаку та керівнику Центру лікування опіків у Ленчні Єжи Стружині.

«Увесь цей важкий час ми знаємо, що нас тримає разом не лище прагнення спільної перемоги над ворогом, а й боротьба за справжні людські цінності, насамперед за людські життя. І ми щасливі мати в цій боротьбі не просто однодумців, а справжніх колег, чия підтримка має відчутний практичний вимір. Усі наші спільні проекти – про життя та його порятунок», – наголосила перша леді України.

Під час зустрічі Олена Зеленська й Агата Корнгаузер-Дуда обговорили наступні етапи співпраці.

«Міністерство охорони здоров’я України вже формує відповідні групи, щоб найближчим часом розпочати навчання українських психологів і психіатрів, навчання з реабілітації поранених. Навчання добровольчих пожежних підрозділів також має важливе значення, адже у Польщі – великий досвід у цій сфері, а створення та функціонування таких рятувальних формувань у нашій країні зараз актуальне як ніколи», – наголосила дружина Президента України.

Після зустрічі з медиками перші леді разом відвідали Музей Варшавського повстання.

У закладі, відкритому 31 липня 2004 року, напередодні 60-ї річниці повстання, зберігається понад 30 тис. експонатів і пам’ять про Варшавське повстання 1944 року – головну військову операцію польського опору Армії Крайової проти Третього Рейху з метою звільнення Варшави.

«Тут чути живі голоси повстанців, звучать їхні пісні й листи до близьких, тут можна походити вулицями повсталої Варшави та з жахом побачити, як прекрасне місто поступово зникає через німецькі бомбардування. До болю знайоме українцям видовище, яке так нагадує знищений росіянами Маріуполь та інші міста України… У цьому музеї зберігається важливий символ – літак союзників, який привозив допомогу повстанцям. На жаль, цієї світової допомоги тоді виявилося замало. Тож Польща як ніхто знає, що таке необхідність вчасної допомоги. І коли агресор напав на Україну, прийшла нам на допомогу вчасно й навіть раніше за багатьох», – сказала Олена Зеленська.

Разом з Агатою Корнгаузер-Дудою, працівниками Посольства України в Польщі та директором музею Яном Олдаковським перша леді презентувала в музеї оновлений аудіогід українською мовою. Презентація відбулася в межах проекту Олени Зеленської зі створення україномовних аудіогідів у провідних історичних пам’ятках світу. Такі аудіоекскурсії впроваджені вже в 39 країнах. Нинішній аудіогід став 60-м у межах проекту.

«Мовою історії та культури ми хочемо поєднати наше минуле заради спільного майбутнього», – зазначила дружина Президента України.

Перші леді також відвідали Центр допомоги мігрантам і біженцям у Варшаві, організований «Карітас Польща» (Caritas Polska) – доброчинною установою католицької церкви, найбільшою соціальною та благодійною організацією в країні, яка надає професійну багатовимірну допомогу тим, хто перебуває у скрутному становищі.

У Центрі українці можуть отримати психологічну підтримку та консультації, матеріальну та соціальну допомогу, допомогу у працевлаштуванні, у контактах з органами влади, в оренді житла, підготовці листів і заяв, перекладі з польської мови тощо. «Карітас Польща» та єпархіальні відділення відкрили в країні вже 32 такі центри.

«Мільйони українців отримали не лише дієву допомогу, а й безцінне відчуття: у незнайомій країні вони не залишаються з проблемами сам на сам. Дякую кожному польському волонтеру й волонтерці, які супроводжують українців на нелегкому шляху вимушених переселенців. Добро обов’язково повернеться сторицею», – сказала Олена Зеленська.