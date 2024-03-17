Олена Зеленська: Вже у 82 музеях світу українською звучить історія людства та людського духу

У межах проєкту першої леді України Олени Зеленської аудіогіди українською мовою запрацювали ще у двох світових музеях.

Так, у Музеї Нобелівської премії у Стокгольмі відкрилася виставка «Речі, які змінили світ» з українським супроводом. На ній представлено 250 експонатів із колекції закладу, які подарували лауреати Нобелівської премії. Також український аудіогід доступний у Музеї імператриці Сісі (Єлизавети) у Відні, Австрія.

Серед понад 300 його експонатів – особисті речі дружини імператора Франца Йосифа. Відвідувачі також мають змогу побувати в апартаментах імператорського подружжя ХІХ сторіччя.

Таким чином, проєкт Олени Зеленської з поширення української мови у провідних історичних та музейних пам’ятках світу втілено вже у 82 об’єктах 44 країн. Два нових аудіогіди впроваджено за підтримки посольств України в Республіці Австрія та Королівстві Швеція.

Як наголосила дружина Президента, це важливо як для українських вимушених переселенців у цих країнах, так і для самих країн, адже сприяє кращому діалогу культур.

«Перефразовуючи назву стокгольмської виставки, можна сказати, що мова теж змінює світ. І навіть у тяжкі часи дає йому порозуміння, а нам – розуміння самих себе», – резюмувала перша леді.