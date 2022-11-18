Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у діалозі з молоддю «Скажи чесно, ти як?». Захід відбувся напередодні Всесвітнього дня дитини за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, МОЗ та ГО «Безбар’єрність» у межах ініціативи дружини Президента щодо створення Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки.

До діалогу також приєдналися: засновниця громадського руху підлітків Teenergizer Яна Панфілова, українські зірки Роксолана, Wellboy, Олександр Педан, а також молодь з усієї країни.

Завдання діалогу – допомогти молодим людям, які відчувають пов’язаний із війною стрес, і зрозуміти, які інструменти можуть бути застосовані для самодопомоги.

Після публічної дискусії відбулася стратегічна сесія за участю молодих людей, представників галузевих міністерств, уряду, парламенту, Офісу Президента, громадського сектору та міжнародних партнерів, а також українських експертів.

«Разом із партнерами ми докладаємо зусиль, щоб діти й молодь не несли тягар, породжений воєнним часом. Зокрема, формуємо комплексну систему послуг із психічного здоров’я та психосоціальної підтримки для них. Вдячна учасникам стратегічної сесії. Ваші напрацювання будуть використані в роботі над Національною програмою психічного здоров’я та психосоціальної підтримки», – зазначила перша леді.

«Сьогодні ціле покоління моїх друзів, наших однолітків-консультантів, молодих жінок, студентів і дітей покинуло свої міста, селища й села, домівки, навчання та членів родин. Ми – не статистика. За кожним вимушеним переселенцем і внутрішньо переміщеною особою – трагічна історія відчаю та депресії. Але навіть після того, як ця війна закінчиться, молоді люди в Україні ще довгі роки страждатимуть від психічних шрамів унаслідок цього конфлікту. Під час і після цієї кризи ми повинні забезпечити молодим людям доступ до професійних послуг у сфері психічного здоров’я, особливо до консультування рівних», – додала Яна Панфілова.

Під час заходу також відбулося вручення офіційної відзнаки Національного реєстру рекордів України. 5224 дитини взяли участь у всеукраїнському флешмобі з навичок швидкої психологічної допомоги #Спільно_дбай до Всесвітнього дня психічного здоров'я, який відзначався 10 жовтня.

«Ми розуміємо жахливі наслідки війни для психічного здоров’я дітей та молоді. Крім того, один із наших пріоритетів – робота з учителями та соціальними працівниками, щоб підтримати їх самих і навчити ефективно реагувати на потреби дітей», – розповів Мурат Шахін, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки – ініціатива першої леді Олени Зеленської, яка має на меті допомогти громадянам подолати пов’язаний із війною стрес і наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів. Розробку та впровадження програми координує Міністерство охорони здоров’я України у тісній взаємодії з українськими та міжнародними фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.