Олена Зеленська взяла участь у фіналі гри про здорове харчування

Перша леді України Олена Зеленська разом із двома десятками підлітків із 16 міст країни, шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, головою Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Муніром Мамедзаде та головою Національної асоціації громадського харчування Орестом Степаняком узяли участь у фіналі гри про здорове харчування «ГраЇмо».

«ГраЇмо» – це інтерактивна кулінарно-освітня гра для підлітків та молоді про здорове харчування. За рік участь у ній узяли майже 25 тисяч дітей із 39 громад.

«Ця гра – іще одна важлива грань реформи шкільного харчування, яку здійснює Україна. Лише так – свідомо, за участю всіх членів родини – можна виростити покоління зі здоровими харчовими звичками. Звісно, важко завжди дотримуватися ідеалу «здорової тарілки». Але знати його потрібно, бо з наших знань і починаються правильні рішення», – зазначила дружина Президента.

Учасники гри були залучені до різних інтерактивних форматів, а переможці двох півфіналів змагалися в Києві за звання найкращих знавців принципів збалансованого харчування.

Проєкт «ГраЇмо» створений з ініціативи програми CultFood шеф-кухаря Євгена Клопотенка за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні в межах програми з формування культури здорового харчування у дітей та молоді.