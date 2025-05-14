Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у конференції «Повернення. Шлях до ментального відновлення», присвяченій підтримці українських захисників і захисниць, ветеранів та їхніх родин.

На заході було понад 200 присутніх. Серед них – військові, ветерани, представники цивільних і військових закладів охорони здоров’я, професійних асоціацій, громадських організацій, Офісу Президента, Кабінету міністрів, а також партнери із США, Канади та Ізраїлю.

«Ситуація сьогодення в Україні така, що нас важко розділити на тих, хто надає підтримку, і тих, хто отримує терапію. Ми всі одразу по обидва боки. Ми живемо в країні, де четвертий рік триває повномасштабна війна, де 83 % людей, тобто вісім із десяти, відчувають щоденний стрес», – наголосила у виступі перша леді.

За її словами, одними з найбільших викликів Всеукраїнської програми ментального здоровʼя «Ти як?», яку вона ініціювала, є упередження в суспільстві.

«Регулярно чую про те, як важко людям ділитися своїм болем. Що бар’єром до звернення по допомогу досі є страх осуду, міцно вкорінений у нашому суспільстві. Тож мусили замислитися над самою філософією психологічної підтримки: якою вона має бути, щоб людина не соромилася, не боялася, довірилася», – сказала Олена Зеленська.

Вона розповіла, що на сьогодні понад 120 тисяч сімейних лікарів і терапевтів пройшли навчання за міжнародними стандартами й можуть надавати підтримку в питаннях ментального здоров’я. За минулий рік вони отримали майже 500 тисяч звернень. Також у 225 громадах України працюють центри життєстійкості.

За останніми дослідженнями, що їх провела кампанія «Ти як?», відсоток українців, які категорично не планують звертатися по допомогу до фахівців із психічного здоров’я, зменшився вдвічі, із 46 % у 2022 році до 22 % у 2025 році.

Олена Зеленська зазначила, що саме тому новий проєкт «Повернення» передбачає створення всеукраїнської мережі центрів ментального здоров’я, які надаватимуть безоплатні амбулаторні послуги на базі державних медичних закладів. Напередодні в Дніпрі вже відкрився перший центр проєкту. На першому етапі планується відкриття щонайменше 25 центрів у різних регіонах України, де безоплатну допомогу зможуть отримувати понад 105 тисяч військових, ветеранів і членів їхніх родин.

Крім того, проєкт активно впроваджує освітні програми світового рівня для фахівців у сфері ментального здоров’я.

«Сьогодні створюємо саме шлях, можливість отримати допомогу. Йти ним чи ні, кожна людина вирішує сама. Але цей шлях має бути доступним, простим, зі зрозумілою навігацією. Ще один такий шлях до ментального здоров’я, впевнена, прокладе і проєкт “Повернення”», – підсумувала перша леді.