Олена Зеленська взяла участь у конференції «Війна Росії проти дітей», що відбулася в Латвії

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у міжнародній конференції «Війна Росії проти дітей» у Ризі (Латвія), що є продовженням започаткованого Президентом України проєкту Bring Kids Back UA. Співорганізаторами заходу стали Посольство України в Латвійській Республіці та міністерства закордонних справ Латвії й України.

Конференція мала на меті привернути увагу світової громадськості та міжнародних організацій до фактів викрадення та примусової депортації українських дітей Росією, що є складовою геноциду українського народу.

Учасники заходу обговорили шляхи вироблення прозорих механізмів для пошуку та повернення дітей, а також збору доказів, щоб притягнути до відповідальності винних у цьому злочині: від керівника держави-терориста до всіх виконавців.

Міжнародне гуманітарне право кваліфікує масову примусову депортацію дітей під час конфлікту як воєнний злочин, і мета конференції – заклик активно розповідати світові про долю викрадених маленьких українців та злочини Росії проти них для того, щоб усі, хто може, вживали заходів для запобігання новим злочинам і допомогли Україні повернути своїх дітей, зокрема зазначила у виступі Олена Зеленська.

«Шляхи правової допомоги Україні з боку міжнародної спільноти існують. Насамперед це спільна розробка прозорого механізму повернення дітей, що має базуватися на відповідній резолюції Генеральної Асамблеї ООН. І безпосередня участь країн у переговорах як посередниць – тому що держава-терорист відмовляється йти на перемовини з Україною», – зазначила дружина Президента.

Перша леді наголосила, що Женевська конвенція містить положення, за яким повернення може відбуватися як на територію держави громадянства дитини, так і на територію держав, що не є сторонами конфлікту.

«І країни Балтійського регіону, що розташовані географічно близько до агресора, можуть бути такими країнами. Усе це – механізми, і Україна сподівається на активну участь партнерів у них», – додала вона.

Олена Зеленська розповіла присутнім історію викраденого 17-річного Богдана Єрмохіна, якого допомогли повернути Катар та ЮНІСЕФ. Вона закликала учасників конференції сприймати цю історію як приклад, коли кожна країна та міжнародна організація можуть діяти спільно з Україною задля повернення дітей.

«Ми боротимемося за кожну нашу викрадену дитину, хоч би скільки ресурсу для цього було потрібно. І я сподіваюся, що ви тут зібралися теж для цього – аби знайти шлях, як прискорити це повернення. Бо переконана: у дорослих немає шляхетнішого способу використати свій вплив, владу, ресурс, аніж як для порятунку дітей», – підсумувала дружина Президента України.

У конференції взяли участь високопосадовці Латвії: Президент Едгарс Рінкевичс, Президент і перша леді у 2019–2023 роках Егілс Левітс та Андра Левіте, Президентка у 1999–2007 роках Вайра Віке-Фрейберга, заступниця Голови та член парламенту Занда Калниня-Лукашевіца, а також віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле, член Європарламенту Сандра Калнієте; міжнародні правозахисники: американська юристка, письменниця та правозахисниця Керрі Кеннеді, експертка Московського механізму ОБСЄ, наукова співробітниця Норвезької академії міжнародного права Сесілі Хеллествейт, виконавчий директор Єльської лабораторії гуманітарних досліджень Натаніель Раймонд, виконавча директорка Інституту запобігання геноциду імені Рафала Лемкіна Еліса фон Йоден-Форгей, дипломати, представники неурядових організацій та журналісти.