Олена Зеленська взяла участь у нараді щодо реалізації Стратегії реформи шкільного харчування: Прагнемо не просто змінити шкільне меню, а ростити здорове покоління

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у нараді щодо реалізації Стратегії реформи шкільного харчування, затвердженої наприкінці жовтня Кабінетом Міністрів. Захід відбувся в Києві під головуванням Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. На нараді були присутні представники уряду, Офісу Президента, профільних державних структур і органів, а також міжнародних неурядових організацій і посольств, зокрема, Швейцарії, Німеччини, Франції та Італії.

Присутнім презентували Стратегію реформи, розроблення якої відбулося за підтримки та сприяння Швейцарсько-українського проєкту DECIDE, і її чотири основні цілі. Також було обговорено проміжні результати реформи й подальші кроки, які необхідно здійснити, щоб досягти передбачених Стратегією результатів.

«Наша мета – забезпечити різноманітне, збалансоване та якісне харчування в школах і дошкільних закладах. Закликаю всіх відповідальних включатися в роботу, зокрема громади, адже від них залежатиме виконання практичних кроків», – зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Реформа шкільного харчування розпочалась у 2020 році з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Того ж року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову «Про затвердження плану заходів з реформування системи шкільного харчування». Робота над Стратегією стартувала взимку 2023 року, і вже наприкінці лютого її надіслали на розгляд уряду. 27 жовтня Кабмін затвердив цей документ.

На найближчі роки Стратегія має стати дорожньою картою реалізації реформи для всіх її учасників – від центральних органів виконавчої влади до представників органів місцевого самоврядування. На її основі громади можуть розробити регіональні стратегії впровадження змін на місцях.

«Ми починали реформу шкільного харчування, як то кажуть, в іншому житті – у 2020 році. Вже тоді постало багато викликів. Виявилося, що доведеться змінювати санітарний регламент для закладів освіти, постанову уряду щодо нутриціології та порядку організації харчування у школі. Не лише змінювати та оновлювати меню, переучувати кухарів, оновлювати обладнання, а й, головне, змінювати психологію. Переконання вчителів, батьків, родин, усього суспільства. Я вдячна всім учасникам реформи за те, що ми спільними зусиллями таки продовжили її в час повномасштабного вторгнення. Не відступилися. Відчули, що школі саме зараз украй потрібен розвиток», – сказала Олена Зеленська.

Вона наголосила, що реформа необхідна українським родинам, щоб вони бачили розвиток і розуміли, що про їхніх дітей дбають, що в держави є ресурс та бажання не лише виживати під час війни, а й розвиватися, давати своїм громадянам найкраще.

«Стратегія реформи – це путівник, карта, підкажчик, навігатор у впровадженні реформи. До роботи над нею долучилися як профільні міністерства й державні структури, так і представники наших партнерів, активісти. Так реформа по-своєму об’єднала цілу країну та її громадський і урядовий сектори. Будь-яка реформа – це колективна справа й колективна відповідальність», – зазначила перша леді.

Стратегія визначає план дій на 2023–2024 роки та чотири основні мети реформи до 2027 року:

Достатність фінансового ресурсу у замовників для закупівель харчових продуктів чи послуг з організації харчування та здійснення закупівель просто та ефективно.

Відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності та дотримання принципів системи НАССР.

Забезпечення органів місцевого самоврядування й закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно й безпечно організовують харчування та сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок.

Свідоме обрання українцями здорового харчування.

Стратегічна мета впровадження змін у цих напрямах – забезпечити різноманітне, збалансоване та якісне харчування в закладах освіти, сприяючи соціальному захисту вразливих груп населення та формуючи навички здорового харчування у дітей і дорослих.

«Ростімо здорове покоління, здорове суспільство, готуймо майбутнє просто зараз. Бо воно буде лише таким, яким ми самі його зробимо», – сказала Олена Зеленська.

Серед організацій, які зробили внесок у впровадження реформи, дружина Президента назвала ЮНІСЕФ в Україні, Швейцарсько-український проєкт DECIDE, Фонд Говарда Баффета, Посольство Швейцарії в Україні, Посольство Естонії в Україні, Всесвітню продовольчу програму ООН в Україні, Всесвітню організацію охорони здоров’я, «Діємо для здоров’я». Олена Зеленська закликала присутніх приєднуватися до реформи, ставати партнерами здорового майбутнього дітей та України.