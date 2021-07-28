Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у нараді з питань протидії домашньому насильству, яка відбулася під головуванням Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Під час засідання дружина Президента розповіла про те, чого вдалося досягти за останні роки в цьому напрямі та на чому варто зосередити сили зараз.

Окремо перша леді наголосила на важливості участі місцевих рад у створенні мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, і реалізації субвенції, яку уряд затвердив цього року.

«Нам потрібна злагоджена й комплексна робота кожного в цьому питанні. Також – стабільність і продуктивність в організації спеціалізованих служб підтримки осіб, що постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. У 2021 році були запущені процеси створення притулків, консультативних служб, які надають первинну допомогу, та денних центрів соціально-психологічної допомоги», – наголосила Олена Зеленська.

Цьогоріч уряд затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Коштом субвенції (274,2 млн грн) планується:

здійснити капітальний ремонт/реконструкцію, поточний ремонт приміщень для створення в них притулків, денних центрів та консультативних служб для підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, на суму 182 249,506 тис. грн;

укомплектувати приміщення офісними та побутовими меблями, комп’ютерною та офісною технікою, мережевим і телекомунікаційним обладнанням тощо на суму 36 320,035 тис. грн;

створити 28 притулків, 39 денних центрів, 58 консультативних служб для підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, і 40 мобільних бригад. Водночас буде підвищено рівень надання соціальних послуг у 16 наявних притулках;

придбати 40 автомобілів на суму 55 522,564 тис. грн з метою забезпечення функціонування утворених при притулках мобільних бригад для підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

«Важливо забезпечити стабільну роботу мережі спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб – притулків, гарячих ліній, центрів надання допомоги, мобільних бригад. І для цього вкрай важливою є консолідація дій органів державної влади, міжнародних, громадських організацій, релігійних громад», – зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, раніше з ініціативи Олени Зеленської було розроблено план міжсекторальної взаємодії міністерств і відомств для протидії домашньому насильству. Крім того, у березні відбулася зустріч, присвячена підбиттю підсумків стратегічної сесії «Протидія – спільна дія», ініційованої першою леді. Метою стратегічної сесії було об’єднання зусиль усіх відомств для протидії домашньому насильству. 11 вересня 2020 року Україна завдяки ініціативі дружини Президента стала повноправною учасницею міжнародного «Партнерства Біарриц», яке було започатковане з метою посилення відповідальності країн «Великої сімки» та консолідації зусиль інших держав для досягнення рівних прав і можливостей у суспільстві та відсутності обмежень за будь-якими ознаками.