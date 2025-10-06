Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у першій зустрічі спільноти амбасадорів та амбасадорок безбар'єрності. На ній зібралися понад 70 представників і представниць громад, бізнесу, державних установ і громадського сектору.

«Ще п’ять років тому, коли ми починали в Україні цю тему, більшість українців говорила, що безбар’єрність – це “щось про пандуси”, бо бар’єри сприймали буквально, виключно як фізичну перепону. І ми мусили не один рік пояснювати, що, крім фізичного, в безбар’єрності є ще суспільний, економічний, освітній, цифровий, інформаційний виміри. Власне, саме ці шість ключових напрямів потім стали основою урядової стратегії безбар’єрності», – наголосила дружина Президента.

За словами Олени Зеленської, у фізичному напрямі почалася програма безбар'єрних маршрутів у містах, у суспільному та економічному триває співпраця з великими роботодавцями країни, спільнотою «Бізнес без бар’єрів». Інтерактивний «Довідник безбарʼєрності», який постійно доповнюють новими термінами та знаннями, – це практичний інструмент, створений для того, щоб допомогти людям краще розуміти принципи безбар’єрності й навчитися коректно та з повагою спілкуватися з різними групами населення.

«Сьогодні наша зустріч відбувається в межах Всеукраїнської кампанії “Безбар’єрність – це коли можеш”. Мені дуже імпонує ця назва. Бо саме це і є можливості. Кожен, із ким ви спілкуєтеся, має відчути, що безбар’єрність – це не про когось незнайомого, а саме про нього чи про неї, про його чи її потреби», – зазначила перша леді.

Крім того, у межах ініціативи визначили амбасадорів безбар’єрності, які представлятимуть флагманські проєкти міністерств та інших державних органів, щоб посилити міжвідомчу співпрацю й поширювати принципи безбар’єрності в усіх сферах життя.

Учасники та учасниці заходу взяли участь у тренінгу з основ безбар’єрності від ГО «Безбар’єрність» і разом напрацювали індивідуальні плани реалізації проєктів у своїх громадах. Це конкретні кроки, які вони планують упровадити до кінця року, щоб зробити громади доступнішими для всіх. Такі, як, наприклад, моніторинг громадських просторів і бізнесу щодо фізичної доступності, створення мапи доступних місць та поширення вимог ДБН.

Суспільна та громадянська безбар’єрність охоплює адвокацію створення рад безбар’єрності, тренінги для фахівців і фахівчинь, що працюють із ветеранами й людьми з інвалідністю.

У напрямі освітньої безбар’єрності планують роботу з педагогами, батьками та учнями, інформування людей з інвалідністю про їхні права в галузі освіти.

А у сфері інформаційної безбар’єрності амбасадори та амбасадорки планують проведення аудитів доступності інформації.