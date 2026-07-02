В Одесі перша леді України Олена Зеленська взяла участь у презентації нового центру воєнної травми Superhumans Odesa. У ньому військові і цивільні, дорослі і діти, які постраждали внаслідок російської агресії, можуть безплатно скористатися послугами протезування, фізичної реабілітації, психологічної підтримки та соціальної реінтеграції. Це вже третій Superhumans після закладів Львова та Дніпра.

«Важливо, що разом із центром масштабується і його філософія. Бо з першого дня Superhumans був задуманий не просто як лікарня. Це місце, де проєктують нову норму життя. Тут людина після найважчої травми перестає бути лише пацієнтом. Вона знову стає людиною, яка може працювати, любити, виховувати дітей, займатися спортом, мріяти і будувати своє майбутнє. Тут повертають не лише фізичні можливості. Тут повертають віру в себе», – наголосила дружина Президента.

Проєкт Superhumans Odesa реалізований за підтримки Expertise France та Crisis and Support Centre Міністерства Європи та закордонних справ Франції. Expertise France стала основним партнером у створенні центру, підтримавши не лише реалізацію проєкту, а й підготовку, навчання та розвиток команди, яка працює з пацієнтами. Центр збудували на території колишнього дитячого санаторію МОЗ, який не працює з 2019 року.

«Найцінніше в такому партнерстві – що після нього залишаються не лише стіни й обладнання. Залишаються знання, нові підходи, підготовлені фахівці, сильні інституції. Саме це робить систему охорони здоров’я стійкішою. Найкраща міжнародна допомога – це та, після якої країна стає сильнішою не завдяки постійній підтримці, а завдяки власним спроможностям. Саме такою є логіка французької участі в розвитку системи охорони здоров’я Одещини», – сказала Олена Зеленська.

Кожен із центрів Superhumans має власну спеціалізацію. Львів є флагманським центром реконструктивної хірургії, стаціонарного лікування, міжнародних медичних місій та навчання спеціалістів. Дніпро працює максимально близько до лінії фронту, забезпечуючи швидке сервісне обслуговування протезів і підтримку військових.

Superhumans Odesa стане центром розвитку психологічного відновлення, соціальної реінтеграції та адаптивного спорту. Центр уже приймає перших пацієнтів. Пізніше тут зможуть щороку надавати допомогу близько 800 пацієнтам. Уже зараз тут доступні послуги протезування, фізичної реабілітації, психологічної підтримки та соціальної реінтеграції. Наступним етапом стане запуск напряму відновлення слуху.

«Мені здається, сьогодні відкривається не лише новий центр. Це формується справжня стійкість нашої країни. Хочеться, щоб таким самим – підтримуючим, розуміючим, надихаючим – ставало все суспільство. Щоб після дружнього центру випускники знаходили не менш підтримуючих роботодавців, колективи, сусідів, людей довкола. Є над чим працювати всім: усій країні, кожній людині. Але перший важливий крок точно робиться тут», – підсумувала перша леді.