Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у презентації пропозицій до проекту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. Презентація відбулася на засіданні міжвідомчої робочої групи Кабінету Міністрів за участі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Головна мета Стратегії, над якою працює понад 230 експертів і 50 громадських організацій та аналітичних центрів з різних регіонів країни, – створення безбар’єрного простору для всіх без винятку громадян. Стратегія пропонує комплексний підхід до розбудови принципів безбар’єрності для всіх суспільних груп, включно з людьми з інвалідністю, літніми людьми, молодими батьками малолітніх дітей тощо.

«Сьогодні ми зустрілися, щоб звіритись, як рухається процес підготовки Стратегії. Для мене було важливим побачити, що до роботи залучена велика команда експертів, які напрацювали понад 600 пропозицій та ініціатив. Було проведено понад 30 інтерв’ю з фахівцями відповідних галузей та 15 стратегічних сесій. Тож є всі передумови, аби Стратегія жила не тільки на папері, а й була реалізована», – зазначила Олена Зеленська.

Безбар’єрність має стати державною політикою та новою суспільною нормою, переконана перша леді України.

Представники експертних груп презентували свої напрацювання за шістьма напрямками: фізична, інформаційна, суспільна, економічна, цифрова та освітня безбар’єрність. Запропоновані ініціативи покликані створити безбар’єрний простір у різних сферах життя людини, забезпечити рівні можливості для всіх суспільних груп у напрямку самореалізації, здобуття освіти, працевлаштування, розвитку здібностей та потенціалу. Йдеться, зокрема, про заходи з гармонізації державних будівельних норм у частині забезпечення інклюзії, покращення доступності офіційної документації та публічних послуг для всіх громадян, включно з особами з різними формами інвалідності, розширення безбар’єрності на ринку праці, продовження впровадження інклюзивної освіти та розбудову системи ефективної освіти протягом життя тощо.

«Сотні тисяч людей відчувають незручності через низку різних чинників. Це й невідповідна інфраструктура, і непристосовані освітні процеси, і бюрократичні перепони у сфері надання послуг. Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні покликана змінити цю ситуацію. Вдячний першій леді Олені Зеленській за увагу до цієї проблематики. Таку Стратегію дійсно чекають багато людей і сімей. Маємо зробити все задля її успішного впровадження», – зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Члени міжвідомчої робочої групи висловили свої думки, зауваження та пропозиції до проекту Національної стратегії створення безбар’єрного простору в Україні.

«До роботи над Стратегією був залучений потужний ресурс. Важливо, що велику увагу до підготовки документа, подання пропозицій проявили громади. Це дало змогу зробити роботу динамічною та ефективною. Таке об’єднання зусиль усіх стейкхолдерів буде важливим і на наступних етапах роботи, під час впровадження ініціатив, щоб отримати потужний і дієвий інструмент у побудові дійсно безбар’єрної України», – наголосив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

«Мета Мінцифри – не тільки розвиток онлайн-сервісів, а й забезпечення рівного доступу до державних послуг для всіх українців. Питання цифрової безбар’єрності – важливий елемент Стратегії. Сьогодні українці вже активно користуються послугами онлайн. Ми працюємо над тим, щоб люди, які найбільше потребують допомоги – люди старшого віку, люди з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, маломобільні люди, – мали змогу швидко та зручно отримувати послуги й електронні сервіси, без перешкод та бар’єрів», – додав віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До 9 березня проект Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору буде оприлюднений для широкого громадського обговорення. Після фіналізації документа та погодження з боку всіх дотичних органів державної влади відбудеться затвердження Нацстратегії Кабінетом Міністрів України, яке заплановане на середину квітня 2021 року.

Довідка. Національна стратегія створення безбар’єрного простору в Україні розробляється в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської та на виконання указу Президента України. Вона включатиме заходи для усунення перепон у різних сферах життя, посилення можливостей та забезпечення рівних прав для всіх українців. Йдеться про досягнення безбар’єрності у шести вимірах: освітньому, громадянському, цифровому, фізичному, суспільному та економічному. Також стратегія міститиме чіткі індикатори щодо ефективності впровадження її ініціатив.

Координує роботу над Стратегією міжвідомча робоча група Кабінету Міністрів України під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. До розробки Стратегії також долучилися більш ніж 230 експертів, понад 50 громадських організацій та аналітичних центрів із різних регіонів країни. Аналітичну та технічну підтримку надає експертний консорціум, який сформували Центр економічного відновлення, ІСАР «Єднання» та ГО «Безбар'єрність». Ця діяльність здійснюється за сприяння проекту ПРООН «Права людини для України».