Олена Зеленська взяла участь у приєднанні ще двох провідних американських університетів до Глобальної коаліції українських студій

Університет Джорджа Вашингтона та Джорджтаунський університет приєдналися до Глобальної коаліції українських студій. Церемонія підписання документів відбулася в присутності першої леді України Олени Зеленської у Школі міжнародних відносин ім. Еліота Університету Джорджа Вашингтона.

«Сьогодні, коли Росія веде війну не лише проти української державності, а й проти правди про Україну, роль університетів особливо важлива. Саме академічне середовище допомагає протистояти дезінформації, зберігати історичну правду та формувати у світі глибоке й змістовне розуміння України», – наголосила дружина Президента.

Відтепер уже сім американських університетів входять до Глобальної коаліції українських студій, що загалом налічує 69 закладів освіти у 26 країнах.

«Українські студії будуть корисні студентам і молодим ученим не тільки знаннями про Україну – завдяки цьому вони краще зрозуміють світову історію та сучасні процеси. Навчаться інформаційної оборони, боротьби з маніпуляціями та фейками, зрозуміють природу й наслідки авторитаризму, тоталітаризму, сучасного імперства й зможуть протистояти їхнім впливам», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська також поспілкувалася зі студентами й викладачами Університету Джорджа Вашингтона та подякувала їм за небайдужість і бажання знати правду.

«Мільйони молодих українців, як і будь-які молоді люди у світі, прагнуть будувати майбутнє і знайти своє місце в суспільстві. Вірю, що правда і знання змінюють усе. Тому інвестиція в освіту – найкраща інвестиція для кожної країни», – зауважила дружина Президента.

Крім того, у Школі міжнародних відносин ім. Еліота Університету Джорджа Вашингтона перша леді взяла участь у відкритті 390-ї української книжкової полички.

Дружина Президента також провела зустріч із керівництвом Смітсонівського інституту – найбільшого у світі комплексу музеїв і дослідних центрів. Одразу після початку повномасштабного російського вторгнення Смітсонівський інститут підтримав Український народ, його свободу та демократію, а також українську культурну спадщину.

Разом із Міністерством освіти і науки України інститут також підтримує розвиток української освіти. Зокрема, є співпраця в межах проєкту «Наука в дії»: запроваджені STEM-уроки, що охопили близько 5 тис. учнів.

«Нинішній рік – рік 250-річчя незалежності США. Цій даті ми присвячуємо спільний проєкт: запуск українськомовного відеоролика про Смітсонівський інститут та українських аудіовізуальних турів у Смітсонівських музеях. У всіх українських аудіогідів, що функціонують вже у 117 світових пам’ятках, єдина мета – збільшити порозуміння та взаємну обізнаність між цивілізованими народами та людьми світу», – сказала перша леді України.

Олена Зеленська також подякувала Національному поштовому музею Сполучених Штатів за пропозицію організувати виставку українських марок. До 250-річчя незалежності США Україна представить нову марку Укрпошти в Бостоні. Після погашення вона поповнить колекцію Смітсонівських музеїв.