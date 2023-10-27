Олена Зеленська взяла участь у саміті «Інвестуй у жінок»

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у саміті високого рівня «Інвестуй у жінок», що відбувся в межах відкритих дебатів Ради Безпеки ООН на тему «Жінки, мир, безпека» 25–26 жовтня у штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку (США).

Жіночий фонд ООН з питань миру та гуманітарної допомоги (WPHF) запросив дружину Президента України як ключову спікерку саміту.

З моменту заснування у 2016 році Жіночий фонд ООН підтримує жіночі організації, активісток і правозахисниць для збільшення інвестицій у жінок – лідерок громадянського суспільства, зокрема в Україні.

У фонді зазначають: «У той час, як їхня мужність рухає й надихає весь світ, місцеві жінки-лідерки в Україні як ніколи раніше потребують політичної підтримки та фінансових ресурсів, на які заслуговують».

Олена Зеленська долучилася до заходу онлайн. Вона подякувала організаторам за важливу тему та підтримку українських жінок в умовах російського нападу.

«Коли йдеться про жінок, які працюють у надкризових умовах, про жінок, які попри небезпеку без вагань беруть на себе лідерство, про жінок, які вмить втрачають усе через війну і починають заново, Україні й українкам є про що сказати. Кожен другий малий бізнес в Україні – це жінки. Причому, я б сказала, це видатні жінки: 67% мають вищу освіту, кожна п’ята – навіть дві. Саме такі жінки за останні півтора року втратили й далі втрачають усе – не лише помешкання, а й бізнеси, робочі місця. Добре, якщо залишаються живими. 95% наших жінок-підприємниць відчули вплив війни – якщо не втратили те, що мали, то втратили багато можливостей. Вони відкинуті назад у розвитку», – розповіла перша леді.

Водночас вона зазначила, що українські жінки не здаються перед труднощами – вони відкривають нові бізнеси замість знищених, опановують нові професії.

«Жінки, які стали вимушеними переселенками за кордоном, також не хочуть залишатися пасивними об’єктами допомоги. Вони прагнуть суб’єктності, активності. Так, кожен десятий новий бізнес у Польщі, яка прийняла найбільше наших вимушених переселенців, український. Користуючись нагодою, закликаю уряди наших друзів давати можливості для жіночого підприємництва, активізму. Ви побачите, що наші жінки не прагнуть «сидіти на виплатах». Вони хочуть і заслуговують бути учасницями економіки», – наголосила Олена Зеленська.

Дружина Президента назвала українок обличчям нашого спротиву. За її словами, в ЗСУ майже 60 тис. жінок, і це найбільший показник для армій країн НАТО. 5 тис. жінок беруть участь у бойових діях.

«Зараз держава думає про те, що може дати їм при поверненні до мирного життя. Уряд, наприклад, ухвалив Стратегію зниження гендерного розриву. Щоб ці молоді, освічені ветеранки з професією, із підприємницьким досвідом змогли реалізуватися, розкритися. Щоб увесь їхній досвід сприяв зростанню», – сказала перша леді.

Олена Зеленська наголосила, що, вкладаючись у жінок, світ вкладається у своє зростання: як стверджується у звіті McKinsey Global Institute, якщо жінки досягнуть рівноправ’я на ринку праці, до 2025 року до світового річного ВВП можна буде додати 26%.

Саміт високого рівня «Інвестуй у жінок» зібрав урядовців, лідерів громадянського суспільства, представників ООН, відомих людей, філантропів, які прагнуть подолати критичні прогалини у фінансуванні місцевих жіночих і правозахисних організацій, що працюють у нестабільних і постраждалих від конфліктів регіонах. Зокрема, участь у саміті взяли Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, лауреатка Нобелівської премії миру, журналістка, політикиня й правозахисниця Тавакуль Карман, актриса, продюсерка й глобальна адвокатка Жіночого фонду ООН з питань миру та гуманітарної допомоги Крістен Белл.