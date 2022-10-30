Олена Зеленська взяла участь у стратегічній сесії щодо послуг із психічного здоров’я для дітей

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у стратегічній сесії, присвяченій розробці моделей послуг із психічного здоров’я та психосоціальної підтримки для дітей і підлітків. До заходу, організованого Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, долучилися фахівці із психічного здоров’я, експерти, представники міністерств і відомств, місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій, бізнесу. Стратегічну сесію провели у межах роботи над Національною програмою психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, створення якої ініціювала дружина Президента.

«Тисячі українських дітей просто зараз бачать загибель і самі ризикують життям, вони переживають десятки небезпек і страхів, надто рано дорослішають. Але вони ще не дорослі й особливо вразливі. Наш обов’язок – захистити не лише фізичне, а й психічне здоров’я наших дітей. Не можна допустити, щоб тягар пережитого зламав їхнє майбутнє. Вже сьогодні їх потрібно підтримати психологічно й забезпечити таку підтримку стільки, скільки буде потрібно», – наголосила Олена Зеленська.

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін зазначив: «Важливо, що, окрім створення власне системи послуг, ініціатива першої леді сприяє формуванню культури піклування про психічне здоров’я дорослих і дітей. Ми в ЮНІСЕФ хочемо, щоб люди в Україні, тим паче під час війни, не нехтували своїми переживаннями, зважали на емоційний стан дітей, навчалися технік самодопомоги, мали змогу звернутися по якісну й доступну психологічну та психосоціальну підтримку, не соромилися й не вагалися робити це».

Учасники стратегічної сесії працювали в групах і моделювали такі послуги для дітей та підлітків, які забезпечували б їм якісну психологічну допомогу та підтримку. Зокрема, було опрацьовано ідеї щодо оптимальних способів надання допомоги й підтримки, маршрутів для отримання послуг, ролі родини, школи, громади, психологів, лікарів та бізнесів у цих процесах. Проаналізовано різні сфери, які тим чи іншим чином пов’язані з дітьми, і розглянуто варіанти їх поєднання задля створення комплексної системи піклування про психічне здоров’я молодшого покоління.

«Наше завдання як відповідальних дорослих – розділити переживання й стати надійною опорою для дітей, які зазнали впливу війни. Культура піклування про психічне здоров’я має формуватися з раннього віку, але й дорослі повинні бути забезпечені кваліфікованою психологічною допомогою в разі потреби. Тож ми будуємо таку систему охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, коли кожен може вчасно звернутися до фахівця й запобігти розвитку психічних розладів. Упевнений: завдяки спільній роботі нам вдасться це зробити в найкоротші терміни», – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Напрацювання та ідеї за підсумками стратегічної сесії розгляне аналітична команда проектного офісу зі створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Довідка. Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки – ініціатива першої леді Олени Зеленської, яка має на меті допомогти громадянам подолати пов’язаний з війною стрес і наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів. Розробку та впровадження програми координує Міністерство охорони здоров’я України у тісній взаємодії з українськими та іноземними фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.