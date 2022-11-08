Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритті Центру допомоги врятованим у Києві.

Такі центри – це державні установи, створені з ініціативи Офісу віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики та за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і місцевих органів влади.

Тут люди, котрі виїхали із зони активних бойових дій, тимчасово окупованих територій, можуть отримати комплексну соціально-психологічну підтримку. Загалом допомогу надають усім, хто звертається до центрів: переміщеним особам, місцевим мешканцям тощо.

«Допомогу має отримати абсолютно кожен. І ця допомога повинна бути централізованою та безперебійною, доступною й людяною. Саме такою, яку надають постраждалим центри допомоги», – зазначила перша леді.

У кожному з центрів є соціальні працівники, психологи, зокрема дитячі та юристи. Також у центрах працюють фахівці з ведення випадків для забезпечення доступу постраждалих до комплексної спеціалізованої допомоги, зокрема у разі насильства, пов’язаного з війною.

Усім клієнтам центри надають первинне психологічне консультування для нормалізації психоемоційного стану, консультації соціальних працівників щодо прав і наявної підтримки ВПО (гуманітарна допомога, інформація про центри підтримки внутрішньо переміщених осіб із розміщенням, поселення тощо), консультації юристів системи безоплатної правової допомоги. У разі виявлення випадків насильства забезпечують спеціалізоване соціально-психологічне консультування.

«Наша мета – щоб усі українці, які постраждали внаслідок війни, знали, що вони не залишаються сам на сам зі своїм горем і про них є кому подбати», – додала авторка ініціативи, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Центр у Києві став четвертим в Україні: заклади вже працюють у Запоріжжі, Дніпрі та Львові (див. довідку).

Такі центри планують відкривати не лише в Україні, а й за кордоном.

«Туди виїхало багато наших співвітчизників, які також пережили страждання, насильство, які тікали під обстрілами, і їм теж потрібна допомога. Для розвитку мережі центрів важливу роботу роблять наші партнери, такі як UNFPA, за що ми їм вдячні», – сказала Олена Зеленська, за підтримки якої реалізується проект.

Як наголосив голова Представництва UNFPA в Україні Хайме Надаль, відкриття Центру сприятиме розширенню допомоги українським жінкам і дівчатам в умовах війни.

UNFPA підтримує розвиток в Україні комплексної системи допомоги людям, які зіткнулися з насильством. Така система складається з притулків, кол-центру, кризових кімнат, денних консультаційних центрів, а також мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Мобільні бригади працюють у найвіддаленіших і важкодоступних місцях, а також там, де сервіси були знищені. Для потреб цих бригад UNFPA надасть 75 автомобілів, 15 із яких будуть оснащені відповідно до потреб людей з різними видами інвалідності.

«Завдяки новому Центру допомоги врятованим і новим транспортним засобам для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги ми значно розширюємо підтримку, яку надаємо жінкам і дівчатам, постраждалим від війни в Україні», – сказав він.

Звернутися до Центру можуть усі, кому необхідна допомога та консультація.

Адреса: м. Київ, вул. Райдужна, 6А.

Графік роботи: пн. – пт. – з 9:00 до 17:00, сб. – з 9:00 до 15:00.

Щодо додаткових питань можна звертатися за телефоном: +38 (066) 170 48 90.

Довідка. Центри допомоги врятованим також працюють у таких містах:

Запоріжжя, виставковий центр «Козак-Палац», вул. Перемоги, 70Б; пн. – сб., з 9:00 до 16:00; тел.: +38 (050) 463 16 29.

Львів, Львівський палац мистецтв, вул. Миколи Коперника, 17; пн. – пт., з 10:00 до 18:00; тел.: +38 (067) 600 32 69, +38 (050) 777 22 19.

Дніпро, Крутогірний узвіз, 21, Центр сучасного мистецтва DCCC; пн. – пт., з 9:00 до 16:00; тел.: +38 (099) 245 21 21.