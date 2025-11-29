Олена Зеленська взяла участь у відкритті Українського сезону у Франції

Перша леді України Олена Зеленська разом із першою леді Франції Бріжит Макрон, міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та мером Парижа пані Анн Ідальго взяла участь у відкритті Українського сезону у Франції.

Протягом чотирьох місяців у різних містах країни будуть представлені українське кіно, музика, література, візуальне мистецтво, театр.

«Зараз, у цей непростий для України час, у час боротьби за існування, коли наша культура звучить за кордоном, ми розуміємо, що ми не самі. І що наші цінності, які ми зараз захищаємо, – спільні для всього цивілізованого світу. Ось чому культура така важлива. Вона створює порозуміння через почуття, налагоджує діалог навіть без слів», – сказала перша леді України.

Олена Зеленська зазначила, що під час її візиту до Франції до Глобальної коаліції українських студій приєдналися 12 французьких навчальних закладів, а до впровадження українських аудіогідів у провідних пам’ятках світу – 15 музеїв.

«Знання і культура здатні змінювати навіть складні часи. Що більше ми дізнаємося одне про одного й поважаємо відмінності, то кращим стає наш світ», – підсумувала дружина Президента України.

Організатори Українського сезону – Французький інститут і його офіс у Києві, Український інститут та його представництво у Франції, МЗС України та Міністерство Європи та закордонних справ Франції, міністерства культури, посольства України та Франції.