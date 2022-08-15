Олена Зеленська взяла участь у відправленні чергового «конвою життя» – семеро маленьких українців з онкологією вирушили на лікування до ЄС

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Львів, де взяла участь у відправленні українських дітей з онкологією на лікування за кордон та ознайомилася з роботою центрів допомоги військовим і членам їхніх сімей, тимчасовим переселенцям і постраждалим від насильства.

Дружина Президента також побувала в одній з місцевих шкіл, де готують безпечні умови для початку очного навчання.

У межах поїздки Олена Зеленська відвідала Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. З перших днів російського вторгнення на базі цієї лікарні організовують «конвої життя» для лікування українських дітей з онкологічними діагнозами у клініках ЄС, США та Канади.

Звідси у супроводі медбригад юних пацієнтів разом із близькими доправляють до Польщі, у спеціально створену клініку Unicorn. Там дітей розподіляють на постійне лікування – у Польщі чи в інших країнах.

Проект став можливим завдяки домовленостям між першими леді, керівництвом та міністерствами охорони здоров’я низки країн, а також співпраці волонтерських і медичних організацій.

Дружина Президента взяла участь у відправленні чергового «конвою життя» – семеро дітей через Польщу вирушили на лікування до Італії.

«З часу першого «конвою життя» у березні, коли ми домовилися з країнами Європи про порятунок наших маленьких онкопацієнтів, для мене було дуже важливо на власні очі побачити цей унікальний процес. Адже до України та наших лікарів цього не робив ніхто у світі! Тепер саме про них напишуть у посібниках для наступних поколінь медиків: як перевезти маленьких пацієнтів за тисячі кілометрів від обстрілів так, щоб не нашкодити, щоб справді врятувати – і від війни, і від хвороби водночас», – сказала перша леді.

Вона також звернулася зі словами подяки до лікарів, які роблять безпрецедентну справу: «Допомагаючи дітям, ви рятуєте всю країну, всіх нас».

Олена Зеленська також відвідала культурно-мистецький центр «Львівський палац мистецтв», де відкрито три важливі пункти допомоги: Офіс підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей, Центр допомоги врятованим та «СпівДія хаб». Тут українці можуть отримати комплексну допомогу. У центрах їх зустрінуть соціальні працівники, психологи та юристи, які безоплатно надають конфіденційну психологічну допомогу та правові консультації.

Крім того, відвідувачі можуть отримати інформацію щодо медичних послуг, гуманітарної допомоги, житла та соціальних виплат.

Російська агресія вигнала з дому понад 7 мільйонів українців. І дуже важливо, щоб на новому місці було куди звернутися з питаннями та потребами.

У Центрі допомоги врятованим є окремий фахівець для роботи з випадками насильства. З ним можна поговорити про найболючіше – від пережитого на окупованих територіях до домашнього насильства, яке нікуди не поділося у воєнні часи й так само вимагає термінової допомоги та уваги. Перша леді наголосила на необхідності створення центрів надання таких послуг в усіх містах України.

Крім того, перша леді відвідала один з ліцеїв Львова. За рекомендаціями Міносвіти у новому навчальному році офлайн-заняття в освітніх закладах можуть проводитися лише за наявності надійного укриття, у яке під час повітряної тривоги можуть переміститися учасники навчального процесу. У ліцеї, де побувала дружина Президента, вже обладнали таке приміщення.

«Коли в Конгресі США я просила про засоби ППО, то робила це насамперед для того, щоб українські діти могли безпечно піти до школи у новому навчальному році – без щохвилинної загрози від російських ракет. Але маємо усвідомити: навіть за наявності найкращих систем ППО бомбосховище – це віднині мастхев для кожного українського дитсадка, школи, інституту. Так само, як це вже багато років є Ізраїлі, де кожен учень знає, куди бігти у разі повітряної тривоги», – розповіла перша леді.

Вона закликала батьків особисто перевірити безпечність шкіл, у яких заплановане очне навчання з 1 вересня.

«Пройдіть шляхом, яким у разі тривоги мають рухатися ваші діти. Перевірте все. Ми не залишимо наших дітей без освіти, і освітній процес триватиме. Але відтепер маємо поєднувати його з максимальною безпекою. І подбати про неї повинні ми, дорослі», – резюмувала Олена Зеленська.