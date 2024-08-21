Олена Зеленська взяла участь у врученні відзнаки «Національна легенда України» благодійнику Говарду Баффету

Перша леді України Олена Зеленська виступила під час вручення відзнаки Президента «Національна легенда України» американському меценату Говарду Баффету.

«Для когось війна «десь там», а хтось сам їде туди, де війна, бо не може стояти осторонь, бо справжніх друзів не треба просити про допомогу», – сказала вона.

Дружина Президента зауважила, що Говард Баффет допомагає українським фермерам з обладнанням і воїнам у реабілітації. Він також профінансував будівництво фабрики-кухні в Бучі, яка зможе готувати 10 тис. порцій їжі на день і забезпечувати понад 30 шкіл у Київській області.

«Його енергія допомоги справді не знає меж. Нехай так буде й далі! Сьогодні щаслива вручити цій щирій і емпатичній людині державну нагороду. Це найменше, чим можемо віддячити нашим друзям у різних країнах», – зазначила Олена Зеленська.

Говард Баффет – найбільший приватний донор нашої країни. Його фонд The Howard G. Buffett Foundation надав допомогу українцям більш ніж на $500 млн. Із квітня 2022 року благодійник понад 10 разів відвідав Україну, зокрема Бучу, Харків, Суми, Херсон, Вугледар, Слов'янськ і Бахмут.