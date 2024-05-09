Олена Зеленська взяла участь у заході, присвяченому обізнаності про ментальне здоров’я

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у заході з нагоди місячника обізнаності про ментальне здоров’я «Осмислення. Цінності та історії стійкості».

Дружина Президента зазначила, що українська стійкість уже стала феноменом у світі. Однак про неї треба дбати. За даними МОЗ, нині 77% українців відчувають симптоми стресу та сильної знервованості. Серед емоцій переважають утома (46%) та напруженість (44%).

Усі ці показники свідчать про великий травматичний досвід, що вже впливає на фізичне здоров’я українців. Згідно з даними Національної служби здоров’я України, кількість пацієнтів із діабетом зросла на понад 20%, з інфарктами – на понад 16%, з інсультами – на більш як 10%.

«Стійкість не можна вколоти, як вакцину, або видати всім, як пігулку. Але хороша новина в тому (це кажуть фахівці), що стійкість можна розвинути. Підтримувати, «прокачувати». Її можна тренувати. Якщо, звісно, сама людина цього хоче. Бо стійкість – це ще й про вибір», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді нагадала: для підтримки суспільної стійкості в країні діє програма ментального здоров’я «Ти як?». Вона покликана надавати психологічну допомогу та поширювати знання про неї в суспільстві.

Під час першої панелі «Цінності стійкості» пошук коріння української стійкості, його осмислення у різних вимірах минулого та сьогодення обговорювали відомі дослідники та діячі Андрій Зелінський, Наталія Кривда, Євген Глібовицький.

Також у межах заходу Олена Зеленська була модераторкою панелі «Історії стійкості», присвяченої особистій стійкості українців. Її героями стали психологиня ГУ ДСНС у Запорізькій області Альона Ахкозова, фельдшерка з медицини невідкладних станів із Дніпропетровщини Наталія Ванюхіна, вчителька, яка проводить дистанційні уроки з підвалу будинку на Сумщині, Олена Влезько, та директорка Рубіжанського центру краєзнавства Олена Хмельницька.

«Я вперше виступила модераторкою, говорячи про стійкість із цими надзвичайними гостями. Зауважу: кожна історія зовсім не про «залізних людей». Якраз навпаки – про те, як зовсім не залізні люди, розуміючи себе та інших, не дають зламати себе обставинам. Разом ми виводили формулу стійкості. Її складові – взаємодопомога, взаємодія, улюблена робота, яка дає користь іншим, і любов до ближніх. Дуже хочу, щоб ці історії надихнули тих, кому цього не вистачає», – резюмувала перша леді.

Захід організував Координаційний центр з психічного здоров’я КМУ в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» (за підтримки Бюро ВООЗ в Україні та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у межах проєкту «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я»). Участь у ньому також узяли голови ОВА, громадські та культурні діячі, науковці, психологи.