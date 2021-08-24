У межах робочого візиту Президента України до США перша леді Олена Зеленська взяла участь у зустрічі з жінками-лідерками Power women, на якій поділилася власним досвідом у ролі першої леді та розповіла про кожен напрям своєї діяльності.

До дискусії також долучилися: посол Меланн Вервір – виконавча директорка Інституту жінок, миру та безпеки Джорджтаунського університету, Пола Добрянскі – американська дипломатка, державна діячка та експертка із зовнішньої політики, Леслі Вайс – заступниця директора Національної коаліції з питань євразійського єврейства (NCSEJ), Грейс Нельсон – дружина колишнього сенатора від штату Флорида, а нині очільника Національного аерокосмічного агентства Білла Нельсона, Алекса Чопівська – директорка програми «Світова економіка» Аспен Інституту, Мелінда Херінг – заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради, Дженіфер Кляйн – співголова Ради Білого дому з гендерних питань, Рейчел Вогельштейн – старша радниця Білого дому з гендерних питань, Оксана Маркарова – Посол України у США, а також Джулісса Рейносо – голова апарату першої леді США. Кожна з учасниць заходу ділилася власною історією успіху, труднощами, з якими доводилося стикатися, та порадами щодо налагодження ефективнішої роботи.

«Рівень жіночої сили сьогодні неймовірний, саме вона ініціює великі зміни. Для мене важливо, що ми можемо зібратися всі разом та поговорити про виклики, що постають перед нами чи не щодня, а також послухати та підтримати одна одну. Часто саме через такі розмови й дискусії ми можемо віднаходити правильні шляхи для подолання викликів сьогодення», – розповіла Олена Зеленська.

На зустрічі перша леді України поінформувала про основні напрями своєї діяльності – рівні права жінок і чоловіків, реформа харчування у школах, розбудова безбар’єрної України й культурна дипломатія – та поділилася результатами, яких вдалося досягти за останній час. Так, Олена Зеленська розповіла про участь України у «Партнерстві Біарриц», Київський саміт перших леді та джентльменів «М’яка сила в новій реальності» й мережу україномовних аудіогідів.

Зокрема, обговорювалися можливі шляхи розвитку гуманітарного форуму. Учасниці домовилися обмінятися думками про розвиток формату та наповнення саміту.

Дженіфер Кляйн, зокрема, відзначила: «Ми чуємо вас, ми відчуваємо вас. У нас справді дуже багато схожих проблем. Ми з вами працюємо над одними й тими самими сферами. Я впевнена, що разом можемо й маємо об’єднати зусилля».

На завершення зустрічі учасниці ставили одна одній запитання та предметно дискутували щодо проблем, які турбують їхні країни та суспільства сьогодні. Жінки-лідерки звернули увагу на важливість інституціалізації роботи дружини Президента, адже кожна з учасниць так чи інакше пов’язана з діяльністю перших леді США в минулому й нині.

«Один з кроків для створення інституту першої леді – формування великої платформи для обміну досвідом між першими леді та джентльменами, яку було засновано минулого тижня у Києві. У США є офіс першої леді, є чіткі правила та робота на регулярній основі. Такого функціоналу зараз більшість країн не має. Ваш досвід цінний, саме його можна було б використовувати й надалі. Через саміт ми можемо поширювати цю інформацію та досвід», – додала дружина Президента України.

Нагадаємо, 23 серпня з ініціативи Олени Зеленської відбувся Київський саміт перших леді та джентльменів, на якому, зокрема, була підписана Декларація про спільні дії та кроки «м’якої сили». Саме вона стала першим офіційним документом саміту.