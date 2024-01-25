Олена Зеленська: Якісне шкільне харчування має допомогти дітям витримати воєнні випробування

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із в. о. директора Офісу Представництва Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в Україні Маріанною Ворд.

Дружина Президента подякувала організації за підтримку реформи шкільного харчування в Україні. Ще у 2022 році Всесвітня продовольча програма та Міністерство освіти і науки України підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю для реалізації програми шкільного харчування. У новому, 2023–2024 навчальному році проєкт розширив географію та охопив уже 11 областей і понад 420 шкіл.

Олена Зеленська зазначила, що зараз мета – забезпечити безоплатним харчуванням 1,5 млн учнів початкової школи та представників пільгових категорій, зокрема 223 тис. дітей, які є внутрішньо переміщеними особами. «Посеред випробувань, які принесло українським родинам вороже вторгнення, саме школи та дитячі садочки перетворилися на острівці стабільності для малечі. У них світло й тепло, у них нагодують навіть тоді, коли вдома немає на чому приготувати їжу. Через війну для багатьох дітей обід у школі став єдиним повноцінним прийомом їжі протягом дня. Тож разом із командою реформи шкільного харчування робимо все для того, щоб це харчування було здоровим і якісним. Воно має стати базовою підтримкою, убезпечити від великої кількості хвороб та допомогти витримати випробування війною», – зауважила перша леді.

Дружина Президента також наголосила на важливості створення Коаліції шкільного харчування, яка об’єднала понад 90 країн. Її перший саміт відбувся минулого року в Парижі, участь у ньому взяла й українська делегація.

«На полях саміту було проведено переговори з представниками міжнародних організацій та урядів інших країн, які впроваджують національні реформи шкільного харчування. За результатами цієї поїздки команда реформи шкільного харчування, яка працює над упровадженням змін, поставила собі за мету організувати й провести наступний саміт Коаліції вже в нас, в Україні», – розповіла Олена Зеленська.