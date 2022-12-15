Олена Зеленська закликала французів долучатися до відновлення опорної лікарні в деокупованому Ізюмі

У другий день візиту до Французької Республіки перша леді України Олена Зеленська взяла участь у конференції «Солідарні з українським народом», яка відбулася в Парижі. Захід ініціював Президент Франції Еммануель Макрон.

Свій виступ вона присвятила необхідності міжнародної солідарності та підтримки громадянської стійкості в Україні та її гуманітарному виміру.

«Чи можете ви уявити половину населення Франції, позбавлену електрики на 30 чи більше годин? А саме такі блекаути – нова форма терору Росії. В Україні не залишилося жодної електростанції, яку не пошкодили б удари російських ракет та іранських дронів», – зазначила дружина Президента.

Олена Зеленська навела приклад зруйнованої окупантами лікарні в Ізюмі, яка є опорною для стотисячної місцевої громади, і лікарів, які продовжували рятувати життя в російській окупації за відсутності електрики, тепла й води.

«Травматолог Юрій Кузнєцов у ніч на 6 березня цього року вийшов у лікарню на свою зміну. На зміну, яка тривала... до вересня, аж поки Ізюм не був звільнений від російської окупації. Життя сотень людей були врятовані завдяки тому, що одна людина залишилась і змогла стати більшою, ніж була до того. Ми всі змогли стати більшими, ніж були до війни. Щоб захиститися, українці змогли стати більшими, навіть ніж такий терор», – розповіла перша леді.

Дружина Президента України закликала французьку громаду долучитися до відновлення лікарні в Ізюмі.

«Тікаючи з Ізюма, окупанти ще й пограбували її. Обладнання, яке було неушкодженим, кисневі концентратори та ліжка з ковідного відділення... Вони вивезли все, що мало бодай якусь цінність. Зняли навіть розетки, проводку та унітази. Ось таке вторгнення, ось така російська армія», – розповіла вона.

Перша леді відзначила, що долучитися можна, зокрема, через її фундацію Olena Zelenska Foundation, створену спеціально для допомоги у відновленні України.

«Станьте більшими, ніж ви були до цього моменту. Долучайтеся до спільної перемоги», – закликала перша леді.

Також у цей день Олена Зеленська провела зустріч із міністром культури Франції Римою Абдул-Малак.

Сторони обговорили термінову допомогу українським закладам культури, зокрема, обладнанням, що допоможе пережити зимовий період, та надання фінансової підтримки зруйнованим культурним установам Чернігівської області.

«Розраховую на вашу підтримку ідеї проведення сезонів культури України у Франції протягом 2023 року», – зазначила Олена Зеленська.

Разом із міністром культури України Олександром Ткаченком перша леді передала Римі Абдул-Малак проект мистецького заходу Ukraine. Out of blackout, який розкриває тисячолітню історію українського мистецтва та має на меті пролити світло на українську культуру і її зв’язок з Європою.

«Уся українська культура нині – це наш оut of blackout, вихід із затемнення. У нас може не бути електрики, але наша культура дає нам світло. А ми у відповідь маємо захистити від нападника свою спадщину», – переконана перша леді.

Спільно з міністром культури Франції та в супроводі президентки музею Лувр Лоранс де Кар Олена Зеленська відвідала Лувр, де було домовлено про запровадження екскурсій у цьому музеї українською мовою.

«Лувр заговорить українською. Масштаб проекту величезний, адже експозиції музею охоплюють 10 тисяч років історії! Зараз у Луврі доступний аудіогід дев’ятьма мовами (російської, до речі, серед них немає). І якщо до них додасться українська, це буде надзвичайно вагомим сигналом для світової культурної спільноти й потужною підтримкою для тисяч українців, яких прихистила Франція», – наголосила Олена Зеленська.

Крім того, разом із першою леді Французької Республіки Бріжит Макрон та у супроводі міністра освіти Папа Ндіайє Олена Зеленська також відвідала паризьку школу, у якій навчаються українські діти з родин тимчасових переселенців.

«Коли восени ми з Бріжит Макрон бачилися у Нью-Йорку, вона одразу ж похвалила українських дітей – як швидко вони адаптуються у французьких школах. І от сьогодні пані Макрон запропонувала мені пересвідчитися в цьому й запросила до школи, де навчаються вісім українських дітей із родин, які отримали тимчасовий захист», – розповіла дружина Президента України.

Перші леді поспілкувалися зі школярами, батьками та вчителями.

«Обговорили, як зробити інтеграцію у навчальний процес у франкомовних школах іще м’якшою і що ми спільно з французьким урядом можемо для цього зробити. До речі, саме Париж став першим французьким містом, де розпочалося офіційне вивчення української мови у школах. Сподіваюся, це лише початок нашої співпраці в цьому напрямку і не за горами час, коли відкриватимемо повноцінну французько-українську школу. Вдячна пані Макрон за особисту турботу, якою вона постійно оточує українських дітей», – сказала Олена Зеленська.