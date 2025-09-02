Олена Зеленська: Завдання програми ментального здоров’я – створити доступну підтримку для всіх

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у розширеному засіданні Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я.

Дружина Президента разом із Прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, міністром освіти і науки Оксеном Лісовим, міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, головою Координаційного центру з психічного здоров’я Кабміну Оксаною Збітнєвою та начальником Київської ОВА Миколою Калашником відвідала Білогородський ліцей і взяла участь в «Уроці щастя». Це заняття із соціально-емоційних навичок, основою якого є американський курс well-being.

Білогородський ліцей – один із 24 закладів в Україні, де реалізують пілотний проєкт щодо нових підходів до роботи психологічної служби в системі освіти.

«Мета уроку – розвиток навичок саморегуляції емоцій, стресостійкості, подолання конфліктів, побудови стосунків, розвиток уміння любити, співчувати, бути вільним, справжнім, навчання усвідомлення своїх цінностей, емоційних потреб, розуміння себе та інших», – сказала перша леді.

Крім того, Олена Зеленська разом із Прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою, міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, заступницею керівника Офісу Президента Іриною Верещук і головою Координаційного центру з психічного здоров’я Кабміну Оксаною Збітнєвою відвідала ветеранський простір Veteran Space Irpin.

Тут поєднують юридичні консультації та підтримку в розвитку власної справи зі спільним спортивним і культурним дозвіллям та психологічною допомогою.

Перша леді разом з урядовцями побувала також у Бучанському центрі первинної медико-санітарної допомоги. В усіх його 14 амбулаторіях уже доступна підтримка ментального здоров’я. Її надають сімейні лікарі, які для цього пройшли навчання за програмою mhGAP.

«Ще ніколи в українській практиці така підтримка не була настільки близько до людей – не в далеких кабінетах, а за місцем проживання, у фахівця, якого давно знають, якому довіряють», – зазначила Олена Зеленська.

В Україні також працює 130 центрів ментального здоров’я та 287 центрів життєстійкості, де послуга з психічного здоров’я безкоштовна для кожного.

Перша леді акцентувала, що, згідно з дослідженням, яке провели «Ти як?» та ЮНІСЕФ, 47 % українців живуть у постійному стресі, 40 % дітей мають ознаки ПТСР.

«Фактично кожен другий, із ким ми зустрічаємося щодня, потребує допомоги й підтримки, навіть якщо про це ніколи не скаже», – зауважила дружина Президента.

Тому, за словами першої леді, такий важливий розвиток доступної послуги з ментального здоров’я на всіх рівнях.

«Те саме дослідження показує, що 57 % дітей і 64 % дорослих краще справляються зі стресом, коли мають хобі та коло спілкування, де можна всім ділитися. Тому програма «Ти як?» підтримує також молодіжні центри, бібліотеки, будинки культури, театри, місця, де можна займатися спільною справою», – додала Олена Зеленська.