Олена Зеленська зустрілася з Королівською принцесою Анною

Перша леді України Олена Зеленська вчора зустрілася з Королівською принцесою Анною – представницею британської королівської родини.

Дружина Президента подякувала Великій Британії за підтримку в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. Сполучене Королівство – серед 44 членів Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

«Дякую за вашу увагу до теми українських дітей. На жаль, наші діти позбавлені нормального дитинства, а багато з них – і самого життя через російську агресію», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська розповіла, що Росія вбила щонайменше 657 українських дітей, іще близько 2200 зазнали поранень унаслідок агресії РФ.

«Ми отримали майже 20 тисяч повідомлень про примусове вивезення дітей і нині намагаємося відшукати кожну дитину. Але це дуже складно. Їм змінюють імена й дати народження, видають російські документи, передають у чужі сім’ї. Їх змушують жити в новій російській сім’ї, приймати нову історію та йти шляхом, який веде до військової кар’єри», – сказала перша леді.

Також Олена Зеленська, Королівська принцеса Анна та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відвідали Центр захисту прав дитини, зустрілися з підлітками, яких вдалося повернути додому, та поспілкувалися з фахівцями, які їм надають допомогу.

Співзасновниця фонду «Голоси дітей» Олена Розвадовська та психологиня фонду Наталія Сосновенко розповіли про психологічні виклики, з якими стикаються українські діти в РФ: тиск, залякування, обман – та про шлях подолання травм, який їм доводиться проходити.

Перша леді, Королівська принцеса Анна та радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук ушанували пам’ять українських дітей, яких убила Росія, біля дитячого мартирологу.

«Протягом останніх років ми збираємося тут разом із представниками дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, українських громадських об’єднань, членами уряду, щоб ушанувати пам’ять наших дітей і надіслати світові сигнал, що ці злочини не можуть бути забуті, якщо світ хоче й далі вважатися цивілізованим і людяним», – зазначила Олена Зеленська.