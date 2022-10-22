Олена Зеленська зустрілася з першою леді ФРН Ельке Бюденбендер

Перші леді України та Німеччини провели робочу зустріч у межах візиту Олени Зеленської до Німеччини та презентували спільний проект Better time stories. Перші леді зазначили, що весь час від початку повномасштабного російського вторгнення підтримують постійний контакт і реалізують багато спільних проектів.

Олена Зеленська подякувала колезі, зокрема, за її внесок у забезпечення гуманітарної допомоги для України у сфері захисту дітей: перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер сприяла приїзду, лікуванню та прихистку онкохворих дітей із України в Німеччині. Зокрема, 23 березня 2022 року за спільною ініціативою перших леді Польщі Агати Корнхаузер-Дуди та першої леді ФРН Ельке Бюденбендер польським урядовим і транспортним літаками з Польщі до аеропорту Бонн/Кьольн було доправлено 36 дітей із будинку дитини м. Степове Миколаївської області. 7 липня 2022 року перші леді Польщі та ФРН Агата Корнхаузер-Дуда й Ельке Бюденбендер спільно відвідали цих дітей та ознайомились з умовами їх проживання в Християнському молодіжному центрі відновлення.

Також Олена Зеленська подякувала за турботу про українських громадян, які знайшли в Німеччині захист від розв’язаної Росією війни. За інформацією Міністерства внутрішніх справ ФРН, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на жовтень 2022 року в Німеччині зареєструвалися 1 002 763 біженців з України, переважну більшість яких становлять жінки та діти. Зареєстрованим особам гарантована безкоштовна медична допомога, соціальні виплати, оплата житла та компенсація витрат на його облаштування, навчання тощо.

«Україна вдячна Сенату Берліна за підтримку пілотного проекту з відкриття німецько-української школи в Берліні. Для нас важливо, щоб в Німеччині були створені такі умови навчання для дітей, які підтримували б зв’язок і продовження навчання українських дітей за українською освітньою програмою. Сподіваємося, що такий підхід буде запроваджений і в інших землях Німеччини», – зазначила Олена Зеленська.

У розмові з пані Бюденбендер вона також порушила тему надання Німеччиною Україні засобів протиповітряної та протиракетної оборони, а також бойової зброї.

«Я змушена порушити тему надання Україні зброї. Це не має бути темою протокольного спілкування перших леді. Проте в ситуації України ми змушені використовувати кожен шанс бути почутими. Ідеться про спасіння життів і про права людини. Маємо закрити небо та припинити цей свідомий ракетний терор Росії», – додала Олена Зеленська.

Разом із першою леді ФРН Олена Зеленська взяла участь у презентації проекту Better Time Stories («Історії кращого часу»). Це неприбуткова ініціатива на підтримку українських дітей, які були змушені покинути свої домівки через війну. Мета проекту – допомогти найменшим дітям (віком від 3 до 7 років) подолати сум, інтегруватися в середовище нової країни перебування та зберігати звʼязок із родичами, які залишилися вдома, завдяки книжкам.

У межах книжкового проекту українські діти – вимушені переселенці в країнах Європи можуть отримати набір із 5 ілюстрованих книжок із доступними аудіоверсіями в оригіналі та перекладі (українською та мовою країни перебування) і з можливістю запису індивідуальної аудіоверсії для кожної дитини її татом або іншими рідними, які залишилися в Україні.

Проект ініціювали компанія Interactive Kids Story (iKs), заснована українським підприємцем Андрієм Шмигельським, фундація Принцеси Нідерландів Лаурентін Number 5 Foundation і перша леді Олена Зеленська.

Ініціатива реалізується в чотирьох країнах: Німеччині, Австрії, Нідерландах і Бельгії. Подарунковий пакунок із 5 двомовними книжками для дітей віком від 3 до 7 років можна замовити на сайті bettertimestories.com.

Офіційна міжнародна презентація проекту відбулася 29 вересня в Гаазі (Нідерланди). Окрім Олени Зеленської та Ельке Бюденбендер патронесами проекту виступили перша леді Австрії Доріс Шмідауер і принцеса Нідерландів Лаурентін.

«Цінність проекту в тому, що люди, які розділені війною, які давно не бачилися й сумують одне за одним, завдяки книжці та голосу можуть стати ближчими. Цінність у тому, щоб знову відчути близьку людину поряд, провести з нею час за затишною родинною справою – читанням. І цінність ще й у тому, що проект зближує культури, адже в ньому книжки перекладені двома мовами: українською та мовою країни перебування», – прокоментувала Олена Зеленська.

Протягом другого дня візиту до Німеччини вона також зустрілася з президентом Франкфуртського книжкового ярмарку Юргеном Боосом. Олена Зеленська висловила вдячність дирекції Франкфуртського книжкового ярмарку за всебічну підтримку представлення України на цьому престижному міжнародному заході. Зокрема, за безкоштовне надання стенду площею 100 кв. м, інформаційну й технічну підтримку.

«Це дає змогу ознайомити професійну видавничу спільноту, а згодом і читачів із різних куточків світу з українською літературою, що в контексті війни РФ проти нашої країни та намагання загарбників знищити українську культуру та ідентичність набуває особливої ваги та значення для України», – зазначила перша леді.