Олена Зеленська зустрілася з Президентом Португалії та відвідала національний павільйон України на Web Summit у Лісабоні

У межах візиту до Португальської Республіки перша леді Олена Зеленська зустрілася з Президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою та відвідала національний стенд України на Web Summit.

Під час зустрічі з Президентом Португальської Республіки дружина Глави Української держави подякувала за всебічну допомогу Україні з першого дня повномасштабного вторгнення РФ.

«Особливо вдячна за прихисток, який Португалія надає українцям, що були змушені залишити свої домівки та втікати від жахіть війни. Дуже важливо, що українці мають доступ до безкоштовних послуг із пошуку роботи, мовної адаптації, лікування, зв’язку, навчання дітей», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська обговорила з Марселу Ребелу де Соузою можливість участі Португалії у відновленні України.

«У цьому контексті для нас дуже цінним є рішення уряду Португалії долучитися до відбудови шкіл і дошкільних навчальних закладів в Україні, зокрема в Житомирській області. Розраховую, що початок реалізації відповідних проектів стане можливим найближчим часом», – сказала дружина Президента України.

Крім того, у третій день візиту до Португальської Республіки Олена Зеленська разом з віце-прем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим відвідала національний стенд України на Web Summit – найбільшій щорічній європейській технологічній конференції, що відбувається в Лісабоні.

Цьогоріч саміт зібрав понад 70 тисяч відвідувачів та 900 спікерів, серед яких представники найбільших компаній світу: Apple, Google, Amazon, OpenSea, Microsoft тощо.

Попри війну Україна представлена найбільшою в історії делегацією, до складу якої увійшли представники фондів, ІТ-компаній, державних установ, а також понад 70 провідних українських стартапів. За словами Михайла Федорова, цьогоріч експорт комп’ютерних послуг в Україні зріс на 23% проти попереднього року, українські ІТ-компанії залучили $350 млн інвестицій. ІТ-сектор сьогодні виконує два ключових завдання: забезпечує регулярні валютні надходження та сплачує податки.

Олена Зеленська відзначила масштабність та інтерактивність українського павільйону.

«Тут весь час події: презентації, лекції, пітчі українських стартапів і компаній. Усі вони доводять: саме зараз час вкладати в українські ІТ. Бо перемогу України у війні поряд із людьми забезпечують саме сучасні технології», – переконана перша леді.

Під час окремого заходу дружина Президента презентувала учасникам саміту, представникам світового ІТ-бізнесу свою фундацію – Olena Zelenska Foundation, про створення якої було оголошено у вересні в Нью-Йорку.

«Статус першої леді не дає реальних ресурсів для розв’язання тих проблем, із якими зіткнулася моя країна зараз. Тому, щоб діяти якомога ефективніше й допомагати людям, я вирішила створити свою фундацію. Я хочу використати свій ресурс і міжнародні зв’язки для залучення іноземних інвестицій у відновлення та покращення життя людей в Україні», – сказала вона.

Олена Зеленська розповіла про головні завдання, над якими зараз працює її фундація: «У медицині та освіті ми визначили об'єкти, на відбудову та матеріально-технічне забезпечення яких збираємо кошти. Почали з двох освітніх об'єктів – один у Бучанському, інший у Броварському районі. Медичні об'єкти обрали з Харківської області (Куп’янськ, Балаклія, Ізюм), де медична інфраструктура значною мірою пошкоджена та потребує оперативних дій, щоб люди могли отримувати допомогу. У напрямку гуманітарної допомоги ми почали з найактуальнішого запиту – підготовки населення деокупованих територій до холодів».

Перша леді наголосила, що рада знайти серед представників світового ІТ-сектору однодумців, які готові взяти участь у відбудові України.