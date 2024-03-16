Перша леді України Олена Зеленська звернулася до учасників Мальтійської бієнале з нагоди відкриття українського павільйону.

Мальтійська бієнале (maltabiennale.art 2024) – нова міжнародна виставка сучасного мистецтва у Європі. Вона почалася 13 березня і триватиме до 31 травня 2024 року.

Організаторами бієнале виступили мальтійські національні агенції з питань музеїв, реставрації та культурної спадщини Heritage Malta та розвитку й інвестицій у культурний і креативний сектори Arts Council Malta разом із національним художнім музеєм MUŻA. Подія відбувається під патронатом ЮНЕСКО та Президента Мальти.

Днями в межах заходу відкрився національний павільйон України. Для нього журі бієнале обрало проєкт художниці Алевтини Кахідзе From South to North, запропонований платформою культури пам’яті Минуле / Майбутнє / Мистецтво у партнерстві з Одеським національним художнім музеєм, мистецьким продакшном NOS з Італії та Українським інститутом. У проєкті йдеться про одну з ключових тем бієнале – деколонізацію – на тлі війни Росії проти України та тему пропрацювання імперського минулого, актуальну як для України, так і для Мальти.

Проєкт символічно поєднує Мальту та Одесу, місто – браму між українським степом і Середземномор’ям. Павільйон From South to North задає напрямок погляду з Мальти в бік України, з півдня на північ.

Проєкт Алевтини Кахідзе складається з відеороботи, знятої в Одесі на початку 2024 року у співпраці з художником Романом Хімеєм, та інсталяцій, створених спеціально для простору павільйону. У дзеркалі власної родинної історії мисткиня аналізує, як імперія руйнує життя різних поколінь та як цей подекуди невидимий вплив змінюється з часом. Алевтина Кахідзе накладає історію своєї сім’ї на події ХХ століття в Україні та Європі, прокладаючи зв’язок із ХХІ століттям: сюжетну лінію продовжує розповідь про особистий досвід мисткині у період повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Так само як Мальта – південь Середземномор’я, Одеса – наш, український південь зі знайомою мальтійцям атмосферою морського міста. Одеса за два роки повномасштабного вторгнення дуже змінилася. Щодня з моря прилітають ракети, що вбивають людей, нищать історичний центр, який, до слова, є спадщиною ЮНЕСКО, як і мальтійська столиця Валлетта. Ракети знищують пам’ятки та музеї. Наприклад, Одеський національний художній музей, у партнерстві з яким створено український павільйон, теж восени зазнав руйнувань. Однак він і далі працює, бо це і є одне із завдань мистецтва – рефлексувати дійсність, не лишатися осторонь. Хочеться, щоб в українській Одесі, у самій Україні гості бієнале з усього світу побачили насамперед себе. Цивілізацію та культуру, яка бореться з хаосом. Не дає зруйнувати себе та інших», – наголосила Олена Зеленська.