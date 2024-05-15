Оперативна ситуація, завдання та потреби кожного підрозділу: Президент у Харкові провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів у Харкові засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Глава держави заслухав розгорнуту доповідь Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, командувачів ОСУВ «Хортиця» Юрія Содоля та ОТУ «Харків» Михайла Драпатого щодо оперативної ситуації, завдань і потреб кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців.

Під час засідання Ставки докладно проаналізували перспективи розвитку бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та українські можливості протидіяти російським наступальним планам.

Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – підрозділи посилюють.

Очільники ГУР Кирило Буданов та СЗР Олег Іващенко доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ Василь Малюк – щодо контрдиверсійних заходів. Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні.

Президент також заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних і прифронтових регіонів щодо поточної ситуації, основних ризиків, ключових потреб і дав відповідні доручення.