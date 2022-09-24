Орденами «Золота Зірка» відзначаємо тих, хто творить історію нашої держави й нашого народу – Президент України

Президент України Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно.

Урочиста церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні найвищими державними нагородами відзначають тих, хто творить історію нашої держави, нашого народу й незалежності.

«Щоразу, коли ми говоримо про звільнені українські території, про міста, села, у які повертається наш державний прапор, про людей, ми говоримо насправді про тих, чия хоробрість на полі бою є фундаментом наших здобутків і майбутньої перемоги», – наголосив Глава держави.

Президент акцентував, що заради перемоги України сьогодні воюють і працюють абсолютно різні люди. Серед них ті, хто присвятив життя військовій справі, і ті, кого призвали до лав Збройних Сил України, хто служить у Національній гвардії, правоохоронних органах, СБУ, розвідці. Серед захисників України також державні службовці, дипломати, волонтери, журналісти, айтівці, транспортники та представники десятків інших професійних та соціальних груп.

«Імена наших героїв, подвиги українських оборонців будуть збережені й будуть відомі не лише нашому народу, а й усім у світі, хто цінує свободу і хто ніколи не підкориться будь-яким загарбникам», – переконаний Володимир Зеленський.

Він зазначив, що саме завдяки всім цим людям Україна зможе здолати ворога, який уже відчуває неминучість своєї поразки.

«Всі ми знаємо, що наша перемога – це питання часу й наших зусиль. Вона обов’язково буде. Наша перемога буде завдяки нашим героям, завдяки тому, що український народ став на захист держави й не віддасть своєї свободи, не віддасть нашої землі», – наголосив Президент.

Пам’ять тих, хто загинув, захищаючи Україну та її незалежність, присутні вшанували хвилиною мовчання. Володимир Зеленський вручив найвищі державні нагороди.

З рук Глави держави орден «Золота Зірка» отримав полковник Національної гвардії України Мукімбой Жумабоєв. Гаубичний артилерійський дивізіон під його командуванням із перших днів повномасштабного російського вторгнення забезпечував підтримку сил оборони Харкова та місцевого аеропорту. Під час виконання вогневих завдань підрозділ знищив значну кількість ворожої техніки. Завдяки діям полковника та підготовленого ним особового складу вдалося зупинити просування ворога; окупанти зазнали суттєвих втрат.

Був нагороджений лейтенант Нацгвардії Євгеній Громадський. Взвод НГУ під його командуванням також брав участь в обороні Харкова. 24 лютого бійці знищили техніку та особовий склад ворога, зокрема з ручного протитанкового гранатомета було підбито артилерійську установку. 26 лютого бійці підрозділу під командуванням Євгенія Громадського у взаємодії з військовослужбовцями ЗСУ зупинили рух механізованої колони противника та захопили полонених.

Відзначений і стрілець-зенітник, солдат НГУ Роман Гломба, який під час бойових чергувань прикривав від повітряного нападу позиції батальйону на Запоріжжі, поблизу села Мала Токмачка. Влучними пострілами з ПЗРК «Ігла» солдат тричі знищував ворожі літаки Су-25 (29 квітня, 23 травня та 29 травня). Таким чином Герой запобіг обстрілу позицій українських захисників і міста Запоріжжя.

Найвищу державну нагороду також отримав капітан Державного бюро розслідувань Віктор Шілімов, який у взаємодії з ГУР у період з 28 лютого до 4 березня поточного року виконував бойові завдання зі взяття та утримання бойових позицій у місті Бучі та селищі Гостомель на Київщині. У складі зведеного підрозділу прийняв бій у Гостомелі та знищив ворожу БМД. У березні був залучений до забезпечення оборони Чернігівського напрямку, зокрема проводив розвідку та визначав координати для артилерії. Завдяки цьому було завдано значних втрат противнику в особовому складі та техніці, ліквідовано ворожого командира з позивним «Гора» та штаб угрупування ворожих сил.

Володимир Зеленський вручив «Золоту Зірку» підполковнику Ігорю Михальчуку. Він виконував завдання в районі проведення Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил і продовжує нести службу. Учасник оборони Біловодська Луганської області. У лютому підрозділ танкового батальйону, яким керував Ігор Михальчук, неодноразово завдавав вогневого ураження противнику, знищуючи російські танки, БМП, автомобільну техніку.

Відзначено також майора Олександра Юрковського, командира артилерійського дивізіону. У травні його підрозділ знищив техніку ворога та понтонну переправу через річку Сіверський Донець у районі Білогорівки (Луганська область). Завдяки цьому було сповільнено просування противника, унеможливлено перекидання його резервів і продовження наступу в напрямку населених пунктів Сіверськ і Лисичанськ.

Орден вручено старшому лейтенанту Владиславу Бандару, командиру парашутно-десантного батальйону. Він має бойовий досвід в АТО й ООС. Під час повномасштабного російського вторгнення забезпечував оборону на взводних опорних пунктах у районі мосту через річку Сіверський Донець біля населеного пункту Щастя на Луганщині. У березні організував ефективну оборону позицій у районі Верхньоторецького, що неодноразово зупиняло спроби прориву і не дозволило противнику заволодіти позицією українських військ на найбільш небезпечному напрямі оборони. 18 березня, під час ворожого авіаційного та артилерійського обстрілу Владислав Бандар зазнав вогнепального осколкового поранення та втратив праву руку. Однак навіть після поранення продовжував керувати обороною ротного опорного пункту, поки його не евакуював бойовий медик.

Крім того, Президент вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих захисників, які були удостоєні звання Героя України посмертно.

Так, орден було передано родині молодшого сержанта Національної гвардії України Олександра Тимченка, який 26 лютого в районі населеного пункту Трьохізбенка під постійними масованими артилерійськими обстрілами з боку ворожих військ зайняв вогневу позицію, даючи змогу побратимам зі свого відділення вийти з району ураження. Олександр Тимченко гранатою підірвав ворожу БМП разом з піхотою. Гідно прийнявши бій, молодший сержант дав змогу побратимам відійти, а сам залишився та зазнав поранень, несумісних із життям.

Нагороду з рук Президента отримала мати старшого солдата НГУ Артема Амеліна. 26 лютого колона окупаційних військ намагалася прорвати оборону українських сил у районі населеного пункту Трьохізбенка на Луганщині. Один з ворожих танків дістався спостережних постів і намагався розчавити особовий склад, який відходив на запасні вогневі позиції. Артем Амелін попри загрозу життю та здоров’ю двома влучно кинутими гранатами підбив танк, але сам зазнав осколкового поранення. Військовослужбовець продовжив прикривати відхід побратимів і дістав множинних поранень, несумісних із життям.

Найвищу державну відзнаку вручено дружині й дітям полковника НГУ Дмитра Апухтіна, який виконував бойові завдання з організації оборони та недопущення просування ворога до Маріуполя. У березні завдяки вмілому керівництву Дмитра Апухтіна нацгвардійці неодноразово знищували колони техніки та живої сили противника. 12 березня на блокпосту на північній околиці Маріуполя під час наступу ворожої колони полковник, беручи вогонь на себе, не дав противнику змоги просунутися вглиб міста. Не зумівши прорвати оборону, окупанти почали мінометний обстріл позицій, унаслідок якого полковник Дмитро Апухтін зазнав численних поранень, несумісних із життям.

Орден від Президента одержала родина старшого лейтенанта НГУ Віктора Головка. В середині березня його група отримала завдання знищити противника на правому березі річки Ірпінь. Група старшого лейтенанта також знищила ворожий десант. Крім того, Віктор Головко надавав медичну допомогу пораненим і виніс бійця з поля бою до евакуаційного автомобіля. Старший лейтенант також прикрив собою побратима, у результаті чого сам зазнав поранень. Під час спроби евакуації росіяни влучили в автомобіль з РПГ. Віктор Головко та двоє бійців загинули на місці.

Нагороду вручено й дружині майора НГУ Романа Собківа, який удостоєний звання Героя України посмертно. Він очолював іще одну групу, яка брала участь у знищенні ворога на березі річки Ірпінь. Роман Собків обійшов ворожі позиції, першим увірвався в окопи противника та почав знищувати окупантів. Росіяни всіма силами намагалися вибити нацгвардійців із позицій. Відчуваючи загрозу загибелі групи, майор наказав залишити позиції, а сам залишився прикривати відхід особового складу. Ведучи вогонь, Роман Собків дав побратимам змогу відійти на безпечну відстань, перегрупуватися та повернутися в бій. Майор загинув від множинних поранень.

Крім того, Президент передав орден родині полковника Державної прикордонної служби України Ігоря Дашка, який з березня у складі прикордонного загону разом з військовослужбовцями полку «Азов» обороняв Маріуполь. 9 квітня, під час бою з переважальними силами противника, Ігор Дашко зазнав важких поранень. Прикриваючи відхід своєї групи з оточення, не бажаючи потрапити в полон та усвідомлюючи небезпеку від захоплення ворогом радіостанції, полковник вийшов у радіоефір і, вигукнувши «Слава Україні!», здійснив самопідрив гранатою.

З рук Глави держави «Золоту Зірку» отримала мати бойового медика, сержанта Інни Дерусової. Вона перебувала в Охтирці Сумської області, де, ризикуючи життям, врятувала понад десять військовослужбовців. Надаючи медичну допомогу пораненим, 26 лютого Інна Дерусова загинула під час ворожого обстрілу.