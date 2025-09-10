Освіта може стати відповіддю на багато викликів і загроз сучасного світу – Олена Зеленська на Саміті перших леді та джентльменів

З ініціативи першої леді України Олени Зеленської в Києві відбувся п’ятий Саміт перших леді та джентльменів. Цьогоріч захід уперше був дводенним і зібрав найбільшу кількість учасників за весь час свого існування.

Тема цьогорічного Саміту: «Освіта, що моделює світ». Він був присвячений ролі освіти як фундаменту миру, сталого розвитку, рівності та співпраці. У центрі уваги чотири головні напрями: доступ до освіти як базового права незалежно від обставин, зокрема під час війни; технології та інновації з наголосом на їх етичному використанні; роль освіти в промоції миру та гуманітарних цінностей; учителювання як покликання й професія, що формує покоління.

Перша леді України зазначила, що під час Саміту говорили й про шкільні уроки в буквальному сенсі, і про уроки життя, які змушені проходити українці.

«Головний урок у тому, що права людини, ніби такі очевидні, захищені, фундаментальні, – зовсім не даність. Їх потрібно виборювати й захищати. Право на освіту, право просто піти до школи, вступити до закладу вищої освіти, розвиватися нам зараз також доводиться щоденно фізично захищати», – наголосила Олена Зеленська.

Зокрема, зараз в Україні будують школи в укриттях, щоб в умовах війни діти могли безпечно здобувати освіту, а вчителі – навчати.

Крім того, у світі є загроза нестачі знань, і ці прогалини можуть заповнювати дезінформація та інформаційні маніпуляції. Тому важливо розвивати критичне мислення.

«Обмежений світогляд, як правило, йде поруч з агресивністю та агресією. Натомість широка обізнаність, як правило, виховує людей толерантних, емпатичних, готових чути та розуміти інших. Є надія, що, якщо спрацює освіта, нам не буде потрібно шукати способи, як подолати конфлікти», – зазначила перша леді.

Дружина Президента подякувала за особисту участь у Саміті першій леді Австрії Доріс Шмідауер, першому джентльмену Данії Бо Тенгбергу, першій леді Естонії Сір’є Каріс, першій леді Литви Діані Наусєдєнє, першій леді Німеччини Ельке Бюденбендер, першій леді Сербії Тамарі Вучич, першій леді Фінляндії Сюзанн Іннес-Стубб.

Крім того, в онлайн-форматі до заходу долучились перші леді Белізу, Гватемали, Ізраїлю, Туреччини, Польщі, Швеції та перший джентльмен Словенії, а підтримку висловили Королева Швеції Сільвія та дружина Прем'єр-міністра Японії Йошіко Ішіба. Загалом до п’ятого Саміту приєдналися перші леді та джентльмени із 17 країн світу.

Ювілейний Саміт був особливим і значно розширив перелік заходів та географію учасників. Україна приймала міністрів освіти та їхніх заступників з Австрії, Литви, Латвії, Польщі, Естонії, Данії. Також учасниками Саміту перших леді та джентльменів стали видатні вчителі з різних країн світу: Кенії, Бразилії, Фінляндії, Литви, Естонії, Канади, України. Загалом у п’ятому Саміті взяли участь представники 20 країн світу.

У межах заходу відбулися дискусійні панелі. Панель «Доступ до освіти» складалася з двох частин. Під час першої панельної дискусії «Освіта як глобальний маркер рівності. Уроки минулого» за участю міністра освіти і науки України Оксена Лісового, першої леді Німеччини Ельке Бюденбендер, першої леді Литви Діани Наусєдєнє, глобальної директорки з питань освіти UNICEF Пії Ребелло Брітто та регіонального менеджера GPE Марко Мантованеллі говорили про об’єднання міжнародних освітніх лідерів для привернення уваги до глобальної проблеми доступу до освіти. Модераторкою була Сара Браун, голова організації Theirworld та виконавча голова Глобальної бізнес-коаліції за освіту.

Відкрив панель виступом у форматі TED директор з питань освіти та навичок Організації економічного співробітництва та розвитку (OECР) Андреас Шляйхер.

Другу частину панелі присвятили змінам у глобальному освітньому контексті: більшій відповідальності держав, невизначеності майбутнього та можливостям формувати нові правила співпраці. Дискусію провели перші леді Австрії та Сербії, міністр освіти Австрії Крістоф Відеркер, гендиректор International Finance Facility for Education Картік Крішнан, гендиректорка Education Outcomes Fund Амель Карбул.

Друга панель мала назву «Інновації в освіті: від кризи до трансформації». Учасники обговорили, як зробити так, щоб штучний інтелект сприяв розвитку та поглибленню знань, а не навпаки. Про цифрову грамотність, можливість навчання й розвитку впродовж усього життя, які відкривають нам технології, говорили перші леді Естонії та Фінляндії, перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, міністерка освіти і науки Данії Крістіна Егелунд, виконавчий директор British Council Скотт Макдональд, президент Фонду Східна Європа Віктор Лях, партнер SkillLab і керівний директор Just Skills Hub Саймон Шмід, генеральний директор Cisco Україна Сергій Мартинчук, британський біохімік, лауреат Нобелівської премії, колишній президент Рокфеллерівського університету Пол Нерс і генеральний директор Becoming X Пол Герні. У межах Стратегії інновацій Валерія Іонан презентувала WINWIN EdTech CoE, а «хрещена мати Кремнієвої долини» Естер Войчицькі озвучила візійні думки.

Заключна частина була присвячена тому, як освіта сприяє миру та утвердженню гуманітарних цінностей. Зокрема, про це говорили в особистих зверненнях до учасників Саміту Президент України Володимир Зеленський і Президент Фінляндії Александр Стубб.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна б’ється з російським агресором не лише за свою землю, а й відстоює загальнолюдські цінності.

«Присвячений Саміт найважливішому – тому, що насправді має перемогти в цій війні. Звісно, незалежність. Звісно, наша суверенна держава. Звісно, надзвичайно сміливі наші люди. Але об’єднане це все людяністю. Саме цим. Людяність має перемогти», – сказав Глава держави.

«Я вважаю, що освіта – це основа всієї цивілізації. Ми були однією з перших країн у світі, яка досягла стовідсоткової грамотності. Багато в чому це стосувалося виживання. Бо правда в тому, що освіта робить нас тими, ким ми є», – зазначив Президент Фінляндії.

Александр Стубб звернув увагу на те, що зараз Росія використовує історію як зброю. Це країна, яка не змогла розібратися зі своїм минулим чи навіть поглянути на нього критично.

Також під час Саміту презентували результати міжнародного дослідження «Освіта як інструмент формування особистої стійкості, соціального капіталу країни та культури миру» і провели захід «Присвята вчителям», на якому відзначили педагогів із різних країн, які зробили внесок у розвиток освіти у світі.

У межах участі в саміті перші леді Австрії, Німеччини, Сербії та Фінляндії відвідали школи й дитячі садки в Києві та області, де зустрілися з дітьми, їхніми вихователями й викладачами. Також високі гості провели публічні лекції в кількох українських університетах, Національному художньому музеї та Національній академії наук. Зокрема, в Києві перед слухачами виступили Президент Фінляндії Александр Стубб, перший джентльмен Данії Бо Тенгберг, перша леді Естонії Сір’є Каріс і перша леді Литви Діана Наусєдєнє.

Також лекції прочитали науковці й дослідники, серед яких лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2001 року Пол Нерс (Велика Британія), лауреат Нобелівської премії миру 2003 року Ширін Ебаді (Іран) та лауреат Нобелівської премії миру 2015 року Уїдет Бушамауї (Туніс).

Про Саміт.

Саміт перших леді та джентльменів – щорічна міжнародна подія, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська у 2021 році. Згодом Саміт переріс у глобальну платформу, що діє постійно.

Глобальна платформа Саміту перших леді та джентльменів – це спільнота, що об’єднує подружжя перших осіб країн, які прагнуть використовувати свій вплив для подолання викликів світового масштабу.

З результатами та здобутками самітів попередніх років можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1w1OqRm3pEFudwBL-SwpmxunnWUerKbNK/view?usp=drive_link

Завдяки Саміту, який відбувся 2022 року, вдалося зібрати понад 6 млн дол. на 92 автомобілі швидкої допомоги. 2023 року на полях заходу започаткували унікальне медичне партнерство, у межах якого українські та закордонні лікарні підписали вже понад 60 меморандумів про співпрацю.

Торік практичним результатом Саміту стало ухвалення спільної декларації, мета якої – об’єднати зусилля перших осіб для захисту прав дітей під час збройних конфліктів і воєн та розробка експертного документа на виконання декларації, який був представлений на спеціальному заході під час 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

Співорганізатори п’ятого Саміту перших леді та джентльменів: Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство закордонних справ України, Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, UNICEF, Освіторія, Посольство Великої Британії в Україні.

Генеральні партнери: Благодійний фонд BGV, Universal Bank.

Офіційні партнери: Activitis Education, Ajax Systems.

Партнери: Vodafone, La Famiglia catering, Yalta European Strategy.

Інформаційні партнери: United24 Media та Starlight Media.