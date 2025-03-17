Освітня співпраця та облаштування шкільних укриттів: Олена Зеленська провела зустрічі з першою леді й міністром освіти Фінляндії

Перша леді України Олена Зеленська розпочала візит до Фінляндії із зустрічі з першою леді країни Сюзанн Іннес-Стубб.

«Вдячна вам особисто, вашому народові, уряду Фінляндії і, звичайно, Президенту за дієву підтримку України в протидії російській збройній агресії: дипломатичну, оборонну, гуманітарну, технічну та фінансову. Для нас це вкрай важливо», – сказала Олена Зеленська.

Вона також відзначила особисту участь Сюзанн Іннес-Стубб у четвертому Саміті перших леді та джентльменів і запросила відвідати наступний, який відбудеться в Києві у вересні цього року.

«Я впевнена, що перші леді та джентльмени мають свою особливу роль і здатні своїми діями та ініціативами не лише привертати увагу та «підсвічувати» проблеми у сфері гуманітарної та соціальної політики, а й сприяти їх подоланню», – наголосила дружина Президента України.

Одна з ключових тем зустрічі – безпека освітнього простору та, зокрема, облаштування шкільних укриттів.

Олена Зеленська зазначила, що цей візит особливий ще й тому, що вперше відбудеться публічне підписання меморандумів про приєднання університетів міст Гельсінкі й Тампере до Глобальної коаліції українських студій.

Крім того, перша леді України провела зустріч із міністром освіти Фінляндії Андерсом Адлеркройцом.

«Дякую за вашу проактивну позицію з адвокації підтримки України на світовій арені, значну роботу у фінському уряді та парламенті для підтримання солідарності й формування довгострокової та системної допомоги, яку Фінляндія та ЄС надають Україні», – сказала вона.

Дружина Президента України також зазначила, що фінська освіта є світовим брендом, тому дуже важливо, що саме Фінляндія виступає ключовим партнером України в розбудові Нової української школи та нової якості професійної освіти.

Разом із міністром перша леді відвідала школу в Гельсінкі, де ознайомилася з роботою укриття, харчоблоку та презентацією досвіду системи шкільного харчування у Фінляндії.

«Безкоштовне гаряче харчування абсолютно для всіх дітей у закладах освіти вже давно втілене у Фінляндії. Коли ми в Україні розпочинали реформу шкільного харчування, то надихалися саме прикладом Фінляндії», – наголосила Олена Зеленська.