Отримання систем ППО є одним з пріоритетів для України, це дасть людям безпеку – Володимир Зеленський

Для України сьогодні є пріоритетом отримання систем протиповітряної та протиракетної оборони, які убезпечать громадян та цивільну інфраструктуру від постійних атак з боку Росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після зустрічі з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

Володимир Зеленський зазначив, що наявність сучасних систем ППО сприятиме, зокрема, поверненню українців додому з-за кордону.

«Питання – гарантувати їм безпеку. Це складне питання. Безпека – це протиповітряна оборона. Я не знаю, як це вирішити дуже швидко, але ППО і ПРО – це для нас сьогодні пріоритет», – сказав він.

За словами Глави держави, є певні позитивні рішення щодо постачання Україні зенітних ракетних комплексів NASAMS та IRIS-T.

«Ми очікуємо декілька систем IRIS-T. Поки що не отримали жодної. Так само, як від США ми очікуємо – і вдячні за підтримку цього процесу – NASAMS», – розповів Президент.

За словами Глави держави, Україна налаштована активно працювати щодо питання надання ППО з такими країнами, як Франція, Італія, Німеччина.

«Не отримав поки що позитивної реакції від Ізраїлю. Держав, які спроможні гарантувати нам з вами закриття неба, принаймні з погляду ППО, не так багато. І навколо цих держав і треба розв'язувати це питання», – пояснив він.

Президент наголосив на важливості пришвидшення процесу надання нашій країні систем ППО, адже щодня від агресії Російської Федерації гинуть цивільні українці.

«Хочеться, щоб усі держави, які спроможні дати Україні важку техніку, відкрили це вікно. Ми вдячні за всю допомогу, яку нам дають для посилення Збройних Сил України», – зазначив він.

Президент зауважив, що нещодавні успіхи на фронті, насамперед на Харківщині, стали можливими завдяки ЗСУ і тому, що Україна отримала ту допомогу, яку запитувала.

«Ще не всю, але отримали. Дуже важливо, щоб партнери підтримували нас тим, що нам потрібно. Всі дії на полі бою – це конкретні операції, які мають бути підкріплені конкретною зброєю. Тоді буде конкретний результат. А про сміливість і розум наших Збройних Сил не треба навіть говорити, все видно за результатами», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Урсула фон де Ляєн зазначила, що Європейська комісія підтримує спільний підхід країн ЄС щодо надання Україні тієї збройної підтримки, якої вона потребує для свого захисту.

«Це така загальна рекомендація для всіх членів Європейського Союзу. Сам ЄС не володіє жодним військовим обладнанням, але сприяє цьому процесу через фінансування Європейського фонду миру. Але це відповідальність держав-членів ЄС на двосторонньому рівні», – сказала вона.