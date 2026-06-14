Партнери визнають силу України, розуміють потребу в ППО та фінансуванні армії, а просування до Євросоюзу вже не зупинити – Президент за підсумками засідання Євроради

Якщо Україна швидко здобуде реальне членство у Євросоюзі, Росія втратить одну з найбільших підстав у намаганнях дестабілізувати Україну та Європу, тому потрібен фаст-трек. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час засідання Європейської ради в Брюсселі.

Глава держави подякував президентам Євроради та Єврокомісії, усім лідерам, які підтримують Україну та готові працювати, щоб зробити сильнішими і нашу країну, і ЄС.

«Майбутнє Європи – вільної, об’єднаної, звичайно, у мирі – вирішується зараз у нашій обороні. І це показує, наскільки унікальною є наша ситуація. Я вдячний усім, хто це визнає і хто робить необхідні кроки для того, щоб показати, що Європа дійсно цінує і підтримує це», – сказав Президент у зверненні.

За словами Володимира Зеленського, таким найважливішим кроком є прискорений шлях для приєднання України до ЄС. Наша країна готова зробити необхідні реформи. Глава держави наголосив, що відкриття першого переговорного кластера із Євросоюзом 15 червня стало історичним рішенням, і решту кластерів також потрібно відкрити найближчим часом.

«Це наш шлях у Європейський Союз, його не зупинити. Партнери молодці, вони – наші друзі. Ми відкриємо всі кластери, я в цьому впевнений», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський акцентував, що всі партнери відзначають сильні позиції України та бачать, що російський очільник не хоче зупинятися зі своєю війною, але попри це Україна готова до перемовин із ним.

Європейські партнери розуміють потреби України в ППО, адже Росія не припиняє свій повітряний терор. Також триватиме спільна робота, яку ініціювала наша країна, над забезпеченням Європи власною антибалістикою.

Крім того, необхідні кошти на контракти для українських воїнів. Довгострокові гарантії фінансування нашої армії є важливим чинником безпеки для всієї Європи.

За словами Глави держави, важливо, що були розблоковані кошти European Peace Facility – це 6 мільярдів євро. Їх потрібно використати на ППО, далекобійні снаряди та інші спроможності, які вже доводять свою ефективність. Ще один важливий напрям – захист енергетичної інфраструктури України перед зимою.

Володимир Зеленський наголосив, що потрібно посилювати санкції проти Росії за цю війну й нарощувати тиск на всі типи російських енергоресурсів та їх експорт, на танкери, які перевозять російську нафту й нафтопродукти.

«І важливо, щоб ми нарешті ухвалили необхідні законодавчі кроки в кожній країні та на європейському рівні, щоб ми могли не лише зупиняти ці танкери, а також конфіскувати нафту, яку вони перевозять. Це варто зробити, і це реальний інструмент для зменшення російських нафтових доходів», – сказав Президент.

Глава держави також закликав дати новий імпульс Коаліції охочих. Президент переконаний, що тільки всі ці рішучі кроки допоможуть дипломатії спрацювати.

«Звичайно, ми хочемо закінчити цю війну до зими – через дипломатію, і, звичайно, це дуже важливо, через тиск на Росію. Але ми розуміємо, з ким маємо справу. Путін – це війна. Тому якщо війна продовжиться, то нам буде потрібен зимовий пакет допомоги», – акцентував Володимир Зеленський.