Перед позачерговим засіданням парламенту Президент зустрівся з головами фракцій і груп

Перед позачерговим засіданням Верховної Ради України Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільниками парламентських фракцій «Слуга Народу», «Батьківщина», «Опозиційна платформа – За життя», «Голос» та «Європейська Солідарність», а також депутатських груп «За майбутнє» та «Довіра». Глава держави наголосив лідерам фракцій і груп на важливості забезпечення присутності всіх депутатів на позачерговому засіданні, оскільки перед Україною нині стоять великі виклики, і парламент має допомогти їх подолати.

«Ви бачите, яка складна ситуація у світі та в Україні. Ми робимо чимало, щоб вберегти українців від коронавірусу. Але питання не лише в масках та медицині. Нам потрібно захистити економіку, ухвалити цілу низку ініціатив, щоб допомогти бізнесу, працівникам важливих підприємств, соціально незахищеним верствам населення. Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати запропоновані ініціативи. Це їхня відповідальність – допомогти українцям у такі нелегкі часи», – сказав Президент.

Володимир Зеленський обговорив з парламентарями можливий порядок денний і детальніше розповів про ініціативи зі збереження економіки та підтримки України. Він також поінформував про заходи, яких вживає держава для запобігання поширенню COVID-19.