Перед засіданням Європейської ради Володимир Зеленський скоординував позиції з Антоніу Коштою

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, щоб скоординувати позиції перед сьогоднішнім засіданням Євроради.

Глава держави відзначив важливість 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, затвердженого сьогодні вранці. Він містить обмеження проти тіньового нафтового флоту, банківської та фінансової систем, заборону імпорту російського СПГ, а також уперше запроваджені санкції проти криптоплатформ і криптовалютних схем.

«Дуже дякую за запрошення і за це рішення про 19-й санкційний пакет. Це критично важливо. Росія не демонструє, що хоче припинити цю війну, продовжує нас атакувати – дитячі садочки, школи, цивільних. Тому ми маємо не лише захищатися, а й разом з усією Європою, США тиснути на Путіна, щоб зупинити цю війну», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, тиск має складатися із санкцій, далекобійної зброї, зміцнення протиповітряної оборони та фінансової підтримки України.

Президент Європейської ради зазначив, що РФ посилює атаки на критичну та цивільну інфраструктуру України. Це означає, що Європейський Союз та держави-члени мають і далі підтримувати боротьбу українців за справедливий і тривалий мир.

«Сьогодні на засіданні Європейської ради ми ухвалимо політичне рішення, щоб підтвердити забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, включно із закупівлею військової техніки», – повідомив Антоніу Кошта.

Окрема увага під час зустрічі – оборонній допомозі. Україна розраховує на максимально ефективну співпрацю у межах інструменту SAFE та включення українських оборонних потреб до інвестиційних планів держав – членів Євросоюзу. Також Україна готова зробити внесок у розвиток Європейської ініціативи з протидії дронам і має конкретні пропозиції.

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили процес вступу України до Євросоюзу. Йшлося про кроки, необхідні для якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів.