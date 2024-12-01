Переговори про вступ до ЄС, посилення ППО та санкцій – результати зустрічі Володимира Зеленського та Антоніу Кошти

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, Високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас та комісаркою ЄС із питань розширення Мартою Кос, які відвідали Україну в перший день вступу на посади.

Глава держави зазначив, що такий символічний початок роботи відображає основні пріоритети Європи.

«Мир – це фундамент, і ми будемо робити все й надалі, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, розв’язану Росією не тільки проти України, але й проти об’єднаної Європи, закінчити цю війну справедливо й посилити нашу Європу – інституції Євросоюзу та політику підтримки кожної європейської країни», – сказав Президент.

Одна з ключових тем зустрічі – посилення ППО. Володимир Зеленський передав конкретні потреби для зміцнення повітряного щита.

Окремо обговорили ситуацію на фронті, серед іншого – реалізацію чеської та загальноєвропейської ініціатив щодо забезпечення українських воїнів артилерійськими снарядами, та розвиток оборонної промисловості України. Глава держави подякував усім партнерам, які інвестували в проєкти з виробництва сучасної зброї.

«Важливо збільшувати закупівлю зброї в українських виробників, зокрема за рахунок доходів від заморожених російських активів. Більша частина коштів від другого траншу цих доходів із європейської частини внеску – тобто щонайменше мільярд євро – буде спрямована на підтримку української оборонної промисловості», – сказав Президент.

Він зазначив, що в січні мають запрацювати конкретні механізми використання доходів від заморожених російських активів.

Під час зустрічі також обговорили посилення санкційної політики та затвердження чергового пакета санкцій уже найближчим часом.

«Вже є робота окремих країн – санкції проти російського тіньового флоту танкерів. Це варто підтримати на рівні всього ЄС. Саме танкерний флот забезпечує Путіну найбільшу частку доходів на війну», – зауважив Володимир Зеленський.

Окремо Глава держави подякував усім партнерам, які підтримують роботу України для вступу у Євросоюз та отримання запрошення в НАТО.

«І за грудень, і в наступному році ми маємо зробити якнайбільше, щоб просунутись у перемовинах із ЄС. Це абсолютно реально – відкрити перші два переговорні кластери вже на початку наступного року та решту переговорних кластерів – протягом року. Ми б цього дуже хотіли», – наголосив Президент.

Антоніу Кошта запевнив у тому, що Європа зробить усе можливе, щоб Україна стала членом ЄС якомога швидше.

«Той прогрес, який ви показали, вражає. Українці пишуть нове керівництво з того, як упроваджувати глибокі реформи в умовах війни за своє виживання», – сказав він.

Президент Європейської ради засудив ядерні погрози з боку РФ та обстріли енергетичної інфраструктури. Він зазначив, що ЄС долучиться до ремонту генерувальних потужностей, пошкоджених унаслідок ударів, та продовжить надавати допомогу.

«Вже цього місяця Європейський Союз надасть Україні додаткові 4,2 млрд євро для того, щоб підтримати український бюджет. На додачу до цього, починаючи з наступного місяця, ми будемо надавати ще цілий рік кожного місяця 1,5 мільярда євро допомоги. Ці кошти ми отримуємо від використання заморожених російських активів, і вони також можуть бути використані для військових цілей», – зазначив Антоніу Кошта.

Він також наголосив, що Європа продовжить тиснути на російську економіку, щоб послабити спроможність країни-агресорки вести війну. За словами Президента Європейської ради, ЄС готує 15-й пакет санкцій.